‘Yol yoksa seyrüsefer de yok’ grubu araçlı eylem yapıyor

Sosyal medya üzerinden örgütlenen “Yol yoksa seyrüsefer de yok” grubu bugün üçüncü eylemini gerçekleştiriyor

ads
18/02/2020
HK

ads
ads
‘Yol yoksa seyrüsefer de yok’ grubu araçlı eylem yapıyor

Sosyal medya üzerinden örgütlenen “Yol yoksa seyrüsefer de yok” grubu Lefkoşa’da bugün saat 10.30'da araçlı eylem yapıyor.

 Haspolat kavşağında başlayacak eylemde, araçlarla Meclis önüne gidileceği belirtildi. “Yol yoksa seyrüsefer da yok”  grubu “deterjanını al da gel” sloganıyla ‘temizlik’ yapmaya geleceklerini duyurdu.

Eylem için araçlar Haspolat’ta toplanıyor

18/02/2020 10:45
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, ‘Yol yoksa seyrüsefer de yok’
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.