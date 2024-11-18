Yola devrilen demir profiller trafiği felç etti

Lefkoşa, Küçük Kaymaklı’da Yarim Çemberi yakınlarında, bugün öğle saatlerinde, seyir halindeki bir yük kamyonu üzerinden yola devrilen demir profiller yolun büyük bir kısmını kapattı. Olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonun taşıdığı malzemeler yola saçılırken trafik akışı tamamen durdu.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Trafiğin yeniden normale dönmesi için ekiplerin temizlik ve kaldırma çalışmaları devam ediyor.