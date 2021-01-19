Yola düşen kaya kaldırılıyor

Mehmetçik Belediyesi dün akşam aşırı yağan yağmurlardan dolayı Mehmetçik Ay Yıldız yolu üzerine devrilen kaya parçasının belediye ekipleri tarafından kaldırma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. Mehmetçik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yol üzerindeki tahribatın giderilmesinin ardından yolun trafiğe tekrardan açılacağı kaydedildi. Ayrıca, çalışmaların devam ettiği belirtilerek "önümüzdeki saatlerde çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır"denildi.

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19/01/2021 09:59