Yola hatalı giren araç kaza yaptı

Alsancak’ta dün akşam meydana gelen kazada motor sürücüsü Hakan Şanverdi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 34 yaşındaki Cemil Bostan, yönetimindeki FT 007 plakalı jeep araç ile Green Petrol isimli istasyondan araçlara öncelik hakkı vermeden ana yola giriş yapması sonucu o esnada ana yol üzerinde seyreden 23 yaşındaki Hakan Şanverdi yönetimindeki RA 655 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hakan Şanverdi kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek sağ kalça ve sağ bacakta kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.