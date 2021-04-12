Yoladan çıktı takla attı

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12/04/2021

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Yoladan çıktı takla attı

Cumartesi günü meydana gelen kazada dört kişi ölümden döndü. 

İrfan Gündüzler

Cumartesi günü Yeşilköy  Yenierenköy arasında meydana gelen kazada ikisi çocuk dört kişi hafif yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre RS 257 plakalı araç ile Yeşilköy istikametinden Yenierenköy istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden Songül Yıldırım kontrolden çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. 

Kaza sonucu, araç sürücüsü Songül Yıldırım ve araçta yolcu olarak bulunan Elife Zeytan , Deniz Yıldırım ve  Songül Akti hafif yaralandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


 

12/04/2021 09:36
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