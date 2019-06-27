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Yolcu uçağı binaya çarptı!

Rusya'da acil iniş yapan uçak pistten binaya çarptı, pilotlar öldü. Çok sayıda yaralı var.

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27/06/2019

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Yolcu uçağı binaya çarptı!

Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde bir yolcu  uçağının, havalimanına acil iniş yaparken pistten çıkması sonucu 2 pilotun  hayatını kaybettiği, 22 yolcunun yaralandığı belirtildi. 

 

Rus basınında yer alan haberlere göre, Buryatya Cumhuriyeti'nde  Nijneangarsk-Ulan Ude seferini yapmak üzere Nijneangarsk Havalimanı'ndan kalkan  An-24 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına  döndü.

İniş sırasında pistten çıkan uçak, bir binaya çarptıktan sonra alev  aldı.

Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti, 22  kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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TAGS: vrusya, uçak kazası, rusya
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