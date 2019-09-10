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Yolcu uçağı türbülansa girdi, 13 yolcu yaralandı

Almanya'ya inmeye hazırlanan uçakta kemer bağlama ikazı yapıldı ancak şiddetli sarsıntıya yakalanan 13 yolcu yaralandı

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10/09/2019

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Yolcu uçağı türbülansa girdi, 13 yolcu yaralandı

Almanya’nın Berlin kentinde Tegel Havalimanı’na inmekte olan bir yolcu uçağı, dün akşam türbülansa maruz kaldı, 13 yolcu ciddi biçimde yaralandı.

Yerel medya, İtalya’dan kalkan uçağın kaptan pilotunun 9 bin metre yükseklikteyken bulut yoğunluğunu tespit ettiği, kemer bağlama ikazı yaptığı sırada uçağın türbülansa girdiği belirtildi. Haberde, birçok yolcunun kemerlerini bağlamaya fırsat bulamadığı; bu nedenle yaralandığı belirtildi.

Berlin üstündeyken yaşanan olayda 13 kişinin yaralandığı ve yaralanan yolcuların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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TAGS: Yolcu uçağı türbülansa girdi, 13 yolcu yaralandı, haber, kıbrıs,
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