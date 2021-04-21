Yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

Nijerya'dan Hollanda'ya giden yolcu uçağının iniş takımlarında bir kişinin cansız bedeni bulunduğu.

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21/04/2021

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Yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

Hollanda Kraliyet Askeri Polisinden yapılan açıklamada, Nijerya'nın Lagos kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden bir yolcu uçağının iniş takımlarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

Hollanda Kraliyet Havayolu Şirketi KLM'ye ait uçağın Schipol Havalimanı'na inmesinden sonra fark edilen cesede ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Schiphol Havalimanı polisi ve adli tıp uzmanlarının ölen kişinin kimliğini tespit etmek için incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Kaçak yolcu olduğundan şüpheleniliyor

Hollanda medyasında yer alan haberlerde, ölen kişinin kaçak yolcu olduğundan şüphelenildiği ve muhtemelen uçuş sırasında donarak öldüğü öne sürüldü.

Uçağın iniş bölümünde oksijen yetersizliği veya iniş kalkış sırasında sarsıntının da ölüme neden olabileceği ifade edildi.

Şubatta 16 yaşındaki bir Kenyalı, Maastricht Aachen Havalimanı'na gelen Kenya Airways'a ait yolcu uçağının iniş takımında bulunmuştu.

Hayatta kalmayı başaran kaçak yolcu, şiddetli hipotermi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

21/04/2021 08:47
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TAGS: Yolcu uçağı
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