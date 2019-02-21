HABER KIBRIS

Yolcular havalimanında perişan oldular

 Pegasus Havayolları’nın Sabiha Gökçen-Ercan seferinin dünden beridir gerçekleşmediğinden şikayetçi olan yolcular havalimanında perişan olduklarını belirtti.

ads
21/02/2019

Yolcular havalimanında perişan oldular

 Pegasus Havayolları’nın dün saat 19.10’daki Sabiha Gökçen-Ercan seferinin hala gerçekleşmediğini söyleyen bir vatandaş yolcuların perişan olduğunu belirtti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda  dünden beri yolcuların mahsur kaldığını belirten vatandaş uçuşla ilgili bilgi almak için muhatap dahi bulamadıklarını söyledi.

Yolcular arasında yaşlı, ameliyatlı ve çocuklu ailelerin olduğuna vurgu yapan vatandaş, “ne otele aldılar ne de bir çay sordular”dedi

Bu habere tepkiniz:
TAGS:  Pegasus Havayolları, haber, kıbrıs, sabiha gökçen, ercan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.