Yolcular havalimanında perişan oldular

Pegasus Havayolları’nın dün saat 19.10’daki Sabiha Gökçen-Ercan seferinin hala gerçekleşmediğini söyleyen bir vatandaş yolcuların perişan olduğunu belirtti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dünden beri yolcuların mahsur kaldığını belirten vatandaş uçuşla ilgili bilgi almak için muhatap dahi bulamadıklarını söyledi.

Yolcular arasında yaşlı, ameliyatlı ve çocuklu ailelerin olduğuna vurgu yapan vatandaş, “ne otele aldılar ne de bir çay sordular”dedi