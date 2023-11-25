Yolculuk öncesi anksiyete mi yaşıyorsunuz? İşte baş etmenin 5 yolu!

Yolculuk" kelimesinden nefret ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Günümüzün sosyal medyaya dayalı dünyasında, muhteşem yerlerde görünüşte muhteşem şeyler yapan muhteşem insanların görüntüleriyle karşılaşmadan 30 dakikadan fazla zaman geçirmek neredeyse imkansız. Bu onlar için harika olsa da, herhangi bir yere gitmeyen insanlar için tam bir saygısızlık var gibi görünüyor çünkü endişeleri veya anksiyeteleri var.

"Yolculuk" kelimesinden nefret ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Günümüzün sosyal medyaya dayalı dünyasında, muhteşem yerlerde görünüşte muhteşem şeyler yapan muhteşem insanların görüntüleriyle karşılaşmadan 30 dakikadan fazla zaman geçirmek neredeyse imkansız. Bu onlar için harika olsa da, herhangi bir yere gitmeyen insanlar için tam bir saygısızlık var gibi görünüyor çünkü endişeleri veya anksiyeteleri var.

Yolculuğa çıkmadan önce endişeleniyor musunuz?

Anksiyete bozukluklarının, ABD'de her yıl 40 milyon yetişkini (nüfusun yüzde 18.1'i) etkileyen en yaygın akıl hastalığı olduğu ortaya çıkmaktadır. Anksiyete bozuklukları oldukça iyi tedavi edilebilir ancak anksiyetesi olan kişilerin yüzde 40'ından azı gerçekten tedavi görür. İnsanların önemli bir kısmı için, bu endişe nedeniyle yaşamın oldukça zorlaştığı görülmektedir.

Yolculuk öncesi anksiyete ile baş etmenin 5 yolu!

İyi haber şu ki, endişe duyduğunuzda bile dışarı çıkıp dünyayı görmek tamamen mümkün. İşte endişeniz olduğunda nasıl seyahat edeceğiniz ile ilgili ipuçları!

1. Tetikleyicileri tanıyın

Herhangi bir endişe veya korkuda olduğu gibi, üstesinden gelmek veya onunla baş etmek için ilk adım, nereden geldiğini tanımlamaktır. Korktuğunuz şeyin adını yüksek sesle söyleyin ve gücünü elinden alın. Tıpkı herhangi bir korku gibi, seyahat endişesi için de aynı şey geçerlidir.

Bir miktar endişe bilinmeyen şeyler tarafından tetiklenir. Lisanslı bir psikolog ve medya stratejisti olan Dr. Ashley Hampton “Ne olacağını veya işlerin nasıl gideceğini bilmemek çok endişe verici olabilir” diyor. “Hava alanına gitmenin ve güvenlikten geçmenin nasıl bir şey olduğunu araştırmak önemlidir” diyor.

Lisanslı bir psikolog ve medya stratejisti olan Dr. Ashley Hampton “Ne olacağını veya işlerin nasıl gideceğini bilmemek çok endişe verici olabilir” diyor. “Hava alanına gitmenin ve güvenlikten geçmenin nasıl bir şey olduğunu araştırmak önemlidir” diyor. Daha önce kötü bir seyahat deneyimi nedeniyle endişe tetiklenebilir. Tek bir olumsuz durum üzerinde durmak yerine, olumlu olan pek çok örneğe odaklanmanız gerekir. Bazen kötü şeyler oluyor ve bu şeyler herkesin başına gelebilir.

Tek bir olumsuz durum üzerinde durmak yerine, olumlu olan pek çok örneğe odaklanmanız gerekir. Bazen kötü şeyler oluyor ve bu şeyler herkesin başına gelebilir. Uçma korkusu endişeyi tetikliyor mu? Birçok insan için seyahat kaygısı, uçakta olmanın fiziksel hareketinden kaynaklanır. Bunun için, derin nefes almayı ve uçak kalkıp gökyüzüne tırmanırken bir sayma kombinasyonu önerir. Uyumak için zaman harcamayı deneyin, çünkü endişelenmek için daha az zaman harcarsınız. Uçuş günün ortasındaysa, dikkat dağıtıcı şeyler, kitap okumak veya müzik dinlemek gibi endişeleri azaltmaya yardımcı olabilecek olumlu araçları deneyin.

Birçok insan için seyahat kaygısı, uçakta olmanın fiziksel hareketinden kaynaklanır. Bunun için, derin nefes almayı ve uçak kalkıp gökyüzüne tırmanırken bir sayma kombinasyonu önerir. Uyumak için zaman harcamayı deneyin, çünkü endişelenmek için daha az zaman harcarsınız. Uçuş günün ortasındaysa, dikkat dağıtıcı şeyler, kitap okumak veya müzik dinlemek gibi endişeleri azaltmaya yardımcı olabilecek olumlu araçları deneyin. Kaygı tetikleyicilerinizi bulmak, onu tahmin etmenize ve nihayetinde üstesinden gelmenize yardımcı olmanın iyi bir yoludur. 2. Endişenize karşı değil onunla birlikte çalışın Dikkat dağıtıcı şeylerden bahsedersek; bunlar transit geçerken veya seyahat sırasında bu kaygı dolu anları doldurmanın en etkili yollarından bazıları olabilir.

Birincisi, yalnız seyahat etmek çok zor geliyor ise bazı sorumlulukları paylaşmanıza yardımcı olmak için bir arkadaşınızla seyahat etmemek için hiçbir sebep yoktur. Aslında bir arkadaşınızla seyahat etmek tüm deneyimi düpedüz eğlenceli hale getirebilir.

Bir arkadaş sizin endişeli olacağınız gerçeğini kabullenmenize, beklemenize ve benimsemenize yardımcı olabilir. Genellikle endişe duygularını uzaklaştırmaya çalışmak onu daha da kötüleştirebilir.

Endişeli olacağınız gerçeğini benimseyerek ve nasıl olacağına hazırlanarak, aslında kaygı olasılığını azaltabilir veya en azından belirtilerin şiddetini azaltabilirsiniz. Örneğin, “türbülans varsa endişeleneceğim” düşüncesiyle hazırlıklı olmak ve nasıl tepki vereceğinizi görselleştirmek - belki de psikolojik tepkimeyi yavaşlatan dikkatli veya nefes alma teknikleriyle - etkili olabilir.

3. Vücudunuza geri dönün Anksiyetesi olan herkes, anksiyetenin sadece zihinsel olmadığını söyleyebilir. Klinik psikolog olan Dr. Jamie Long, 8 kolay adım öneriyor:

Yolculuklarınızdan önceki gece bol su için ve vücudunuzu besleyin. Anksiyete iştahınızı azaltabilir, ancak beyin ve vücudun anksiyete ile mücadele etmek için yakıta ihtiyacı vardır.

Güvenlikten geçtikten sonra, soğuk bir şişe su satın alın - ve içtiğinizden emin olun. Endişeli olduğumuzda susuzluğumuz artar. Soğuk su şişesi kullanışlı olacaktır.

Yatılı alanda, 10 dakikalık bir meditasyon yapın, tercihen yolculuk kaygısı için bir tane yapın. Telefonunuza indirebileceğiniz birçok meditasyon uygulaması vardır. Çoğu uygulama farklı durumlar için tasarlanan meditasyonlara sahiptir.

Yatmadan birkaç dakika önce banyoya veya özel bir köşeye gidin ve birkaç egzersiz yapın. Yoğun egzersiz, sadece birkaç dakika bile olsa, duygularla canlanan bir vücudu sakinleştirebilir.

Yürürken, dört aşamalı nefes alıp verin. Dört saniye nefes alın, dört saniye bekleyin, dört saniye nefes verin ve tekrarlayın.

Otururken, endişeli düşüncelerinize rekabet eden bir görev verin. Okumak için bir şeyler getirin, izleyecek bir şeyiniz olsun, hatta alfabeyi geriye doğru söyleyin. Beynine odaklanmış bir görev vermek sizi felakete karşı korur.

Şefkatli ve kendi kendine konuşmayı deneyin. Kendine söyle, “Bunu yapabilirim. Güvendeyim." Seyahat ederken, yiyecek seçenekleri konusunda düşünceli olmak da önemlidir. Vücudumuza koyduğumuz besinler hissettiğimiz endişe miktarı da dahil olmak üzere ruh halimizi düzenleme yeteneğimizi doğrudan etkileyebilir.

Belirtilerinizi yönetmek istiyorsanız kafein, şeker veya alkol alımını artırırken dikkatli olun. Ve özellikle seyahatleriniz çok fazla fiziksel aktivite içeriyorsa, beslenmeye devam edin.

4. Kendi hızınızı ayarlayın Seyahat etmenin “yanlış” bir yolu yok. Sosyal medyada aktifseniz, “turist gibi seyahat etmeyen” arkadaşlarınıza dayanarak seyahat etmenin “doğru” ve “yanlış” yollarının olduğu sonucuna varmış olabilirsiniz. Gerçek şu ki, ziyaret ettiğiniz yerlere saygılı olduğunuz sürece seyahat etmenin kesinlikle yanlış bir yolu yoktur. Böylece, kendinizi rahat hissetmek için kendi hızınızı belirleyin. Konaklama yerinize vardığınızda birkaç dakika derin nefes almayı deneyin. Seyahat ederken hızın farkında olmanız da yardımcı olabilir. Endişeden muzdarip olursanız, bu tempo aslında deneyimlerinizi engelleyebilir. Bunun yerine, aksama süresini dahil ettiğinizden, konaklama yerinizde rahatladığınızdan veya bir kahvecide kitap okuduğunuzdan emin olun, böylece fizyolojik olarak fazla uyarılmazsınız. 5. Kaygıyı heyecanla karıştırmayın Sonuçta, biraz endişe normaldir. Çalışmak için hepimizin kaygıya ihtiyacı var. Ve sık sık, endişe ve heyecan benzer sinyallere sahip olabilir. Mesela kalp atışlarını ve nefes almayı arttırırlar. Zihninizin sizin endişelenmeniz gerektiğini düşündüğü için aldatmasına izin vermeyin, çünkü kalp atışınız artabilir. Sonuçta, heyecan, yolculuğu değerli kılan şey olabilir. Eğlencenin bir parçası ve ilk etapta seyahat etmek istemenizin bir parçası! Bunu gözden kaçırmayın.. Bazı yaratıcı düşünce ve hazırlıklarla - ve gerekirse, profesyonel destekle - kendi şartlarınızla en iyi nasıl seyahat edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.