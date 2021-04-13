Yolda giden araç aniden alev aldı

Yeniboğaziçi’nde bugün öğle saatlerinde bir araç aniden alev aldı. Elde edilen bilgilere göre Onur Güllüoğlu yönetimindeki CK 975 plakalı araç ile Yeniboğaziçi İstiklal Caddesi üzerinde seyrediyordu. Araç muhtemelen elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu alev aldı.

Aracın alev ardından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler araçtaki yangını söndürse de araç tamamen yandı.

Polisin soruşturması devam ederken yangından Onur Güllüoğlu’nun yara almadan kurtulduğu gelen bilgiler arasında.

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13/04/2021 19:55