Yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı

Hindistan’ın Pune kentinde yolda yürüyen yaşlı bir adam sırtlanın saldırısına uğradı.

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08/09/2021

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Yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentindeki Khed Taluka'da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı.

Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, hayvanın daha sonra ölü bulunduğu belirtildi.

Orman yetkilileri pazar günü yaşanan olayla ilgili yaptıkları açıklamada, sırtlanın hasta olduğundan şüphelenildiğini ve bu nedenle yoldan geçenlere saldırdığını ifade etti.

Sırtlanın saldırdığı yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.

08/09/2021 08:54
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TAGS: hindistan, yaşlı adam, sırtlan saldırdı
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