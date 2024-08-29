Yoldan çıkarak ağaca çarpan alkollü sürücü tutuklandı
29/08/2024
Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda dün gece 00.10 sıralarında Mehmet Ekinci (E-36), 194 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MT 474 plakalı araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, Ulukışla - Turunçlu yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan akasya ağaçlarına çarptı.
Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanma olmadı; araç sürücüsü Mehmet Ekinci tutuklandı.29/08/2024 13:51