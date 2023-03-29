Yoldan çıktı, ağaca çarptı

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29/03/2023

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Yoldan çıktı, ağaca çarptı

İskele -Ercan Yolunda bugün öğleden sonra meydana gelen kazada yoldan çıkan araç, selvi ağacına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 16:45 raddelerinde meydana geldi.

Hüsamettin Demir, (E-45) yönetiminde bulundurduğu RD 379 plakalı Fort transit marka kapalı kamyon aracıyla seyrederken İskele -Ercan anayolu Akova Çavuş Petrol İstasyonu karşısında yoldan çıktı, selvi ağacına çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

29/03/2023 20:13
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TAGS: Yoldan çıktı, ağaca çarptı
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