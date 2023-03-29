Yoldan çıktı, ağaca çarptı
29/03/2023
İskele -Ercan Yolunda bugün öğleden sonra meydana gelen kazada yoldan çıkan araç, selvi ağacına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 16:45 raddelerinde meydana geldi.
Hüsamettin Demir, (E-45) yönetiminde bulundurduğu RD 379 plakalı Fort transit marka kapalı kamyon aracıyla seyrederken İskele -Ercan anayolu Akova Çavuş Petrol İstasyonu karşısında yoldan çıktı, selvi ağacına çarptı.
Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.