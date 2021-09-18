Yoldan çıktı, dere yatağına düştü

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18/09/2021

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Yoldan çıktı, dere yatağına düştü

Yenierenköy’de dün saat 13.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Virajı döndüğü sırada tekerleği kaldırım taşına çarpan araç, yoldan çıkarak 4 metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili polisten alınan bilgiye göre, 46 yaşındaki Utku Kerem Gülçek’in yönetimindeki ZPG 792 plakalı araç, 8 Ağustos Caddesi üzerinde, kuzeyde istikametine doğru seyrederken, virajı döndüğü esnada sol ön tekerleği kaldırım taşına çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü aracı ile yolun solundan çıkarak 4 derinliğindeki dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18/09/2021 11:15
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TAGS: Utku Kerem Gülçek, kaza, trafik, haber, kıbrıs
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