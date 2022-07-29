Yoldan çıktı takla attı

Bu sabah saat 07:20 sıralarında Düzova köyü yakınlarında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu 12 - 13 km'leri arasında Düzova köyü yakınlarında, Adnan UÇAR (E-31), yönetimindeki JV 673 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Adnan UÇAR ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin GÜLER (E-52), Neslihan GÜLER (K-42), Canan Sema GÜLER (K-15) ve Tahir GÜLER (E-17) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor

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29/07/2022 08:28