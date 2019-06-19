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Yoldaş’ın cezası 20 aydan 4 yıla yükseltildi

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19/06/2019
Kamalı Haber

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Yoldaş’ın cezası 20 aydan 4 yıla yükseltildi

Mağusa’da 2018 yılı Şubat ayı içerisinde 14 yaşındaki kızla 2 kez cinsel ilişkiye giren sanık Gökhan Yoldaş’ın cezası istinaf mahkemesi tarafından 20 aydan 4 yıl hapis cezasına yükseltildi. Yargıtay Ceza Heyeti,  Başsavcılığın dosyaladığı istinafı kabul etti. Heyet oyçokluğu ile sanığa alt mahkeme tarafından verilen 20 ay hapis cezasını 4 yıla yükselttiğini açıkladı. Sanık “16 yaşından küçük çocuklara cinsel tecavüz”, “Cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla alıkoyma”, “Cinsel istismar” ve “Cinsel saldırı” davalarından yargılanmıştı.

 

 

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TAGS: Yoldaş’ın cezası 20 aydan 4 yıla yükseltildi, haber, kıbrıs,
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