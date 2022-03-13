Yollar açılması için çalışmalar sürüyor…

Ülkemizde etkili olan kar yağışı özellikle dağlık kesimlerde etkili oldu. Bu nedenle Girne-Lekfoşa ana yolunun bir bölümü, Alevkayası- Karaağaç Yolu Ardahan - Kantara - Mersinlik, Kaplıca - Kantara ve Turnalar - Kantara yolları kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

Özellikle Girne-Lekfoşa anayolunun trafik akışına kapatılması yüzlerce vatandaşın mahsur kalmasına neden oldu.

Şu sıralarda polis, itfaiye, sivil savunma ve Dikmen Belediyesi ekipleri anayolun temizlenmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Öte yandan polis, vatandaşların zorunlu kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.

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13/03/2022 13:13