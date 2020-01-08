Yollar için son durum!
08/01/2020
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Taşpınar – Bostancı yolu trafik akışına kapalı.
Ortaköy trafik ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol, tek şerit olarak trafiğe açılmıştır.
Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Cezaevi ışıkları ile Altınbaş petrol arası Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapalı.
Lefkoşa- Girne Anayolu çift yönlü olarak trafiğe açık
Metropol Süpermarket’in bulunduğu Şht Kemal Ünal Caddesi su altında kaldığından trafiğe kapatılmıştır.
Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan, Cezaevi ışıkları ile Altınbaş petrol ışıkları arasında kalan yol su altında kaldığından çift yönlü olarak trafik akışına kapatılmıştır.
Girne – Değirmenlik Anayolu üzerinde ekzavator ile yapılan çalışma tamamlandığından yol yeniden trafiğe açılmıştır.
Taşkent - Dikmen - Boğazköy yollarında yağış nedeniyle dağdan gelen suların yol içerisine akması sonucu yer yer göllenmeler oluştu.
Geçitkale – Tatlısu Anayolu’nun Mersinlik piknik alanı bölgesinde dağdan gelen su ve taşlar yol içerisinden geçmektedir.
Diger yollar trafiğe açık ancak tüm yollarda su birikintileri mevcut.
Kaynak:BRTK