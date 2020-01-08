KKTC'de aşırı yağışların etkilediği yollarda son durum:

Su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatılan Aslanköy- Paşaköy Anayolu bu sabahtan itibaren yeniden trafiğe açıldı. Taşpınar - Güzelyurt Anayolu halen trafiğe kapalı bulunuyor.

Lapta oteller bölgesi-Karşıyaka arası, yağan yağmur nedeniyle yollar içinde yer yer su birikintileri var. Lefkoşa Girne Anayolu Boğaz bölgesi şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve dağdan gelen su yer yer yol içerisine aktı. Sürücülerin dikkatli seyretmeleri istendi

08/01/2020 10:08