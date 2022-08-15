Yolların içinde kalan direkler basit, komik olaylar değil, tam bir ilkellik göstergesidir

Alayköy’de yapılan yol çalışmasında, bir elektrik bir de telefon direğinin yol içinde kaldığı haberini Haber Kıbrıs’ta okudunuz herhalde.

Ülkemizde bu ilk değil, geçmişte başka bölgelerde de yol çalışmalarında telefon direkleri veya elektrik direkleri ileriye taşınmamış, yolun içinde kalmıştı.

Bunların bazıları düzeltildi, bazıları öylece kaldı. Örneğin, dün iki direğin daha yol içinde kaldığı Alayköy’de beş yıldan beridir değiştirilmeyen ve yolun içinde kalan bir direk daha var.

Direklerin yolun içinde kalması, basit bir olay olarak görülüyor ülkemizde.

Bir şaka, gülünecek bir olay gibi niteleniyor, sosyal medyada dünyadan ya da Türkiye’den tuhaf durumları yansıtan haber veya fotoğraf paylaşımlarına benzetiliyor.

Evet, bir yolun içinde direk olması tuhaftır, ilginçtir, ilk bakışta insana gülme hissi verir veya hayret etmesine neden olur.

Tabii ki böyle tuhaf bir durum hem haber olur hem de sosyal medyada komik bir paylaşıma dönüşür. Millet doğal olarak dalga geçer bununla…

Ancak tuhaf olmaktan da öte bir tehlikedir, devlet eliyle kazaya davetiye çıkarmaktır ve maalesef ilkelliktir…

Evet, bir yol genişletmesi veya benzeri bir çalışma yapacaksınız ve telefon direği veya elektrik direği yol içinde kalacak; bu ilkellik değil de nedir?

Böyle bir durumu yaratmak, sorumsuzluk değil de nedir söyleyin bana?

Böyle bir olay medyaya düşecek, haber olacak, millet dalga geçecek ama siz beş yıl boyunca o direği oradan kaldırmadığınız gibi buna iki tane daha ekleyeceksiniz…

Bu basit, komik bir olay değil, ülkemizin ne durumda olduğunu da göstermektedir.

Direkleri yolun içinden kaldıramayan ve bunu normalmiş gibi karşılayan makamların olduğu bir ülkede hiçbir şey tamam olamaz.

Çağdaşlıktan, Avrupalılaşmadan falan söz ediliyor ya inanmayın, yanından bile geçemeyiz.

Biz olsa olsa çağdaş görünmeye çalışan ama bunu bile beceremeyen, yeteneksiz, sorumsuz, umursamaz insanların yöneticilik yaptığı, ilkel bir ülkeyiz.

Yalnızca görüntü olarak değil, zihinsel olarak da ilkeliz, sefiliz, reziliz…

Ağzınız dola dola “Kıbrıs'ta iki egemen eşit devlet” diyorsunuz ya çok üzgünüm ama o kadar gerisindeyiz ki Güney Kıbrıs’ın, oraya gidip gelince ağlamak istiyor insan.

Biz onlarla eşit olabilmek için hiçbir çaba sarf etmiyoruz ki; biz onlarla gündüzle gece gibiyiz, hem de birçok konuda.

Mademki yol konuşuyoruz, bakın bakalım onların yol ağına ve çevre düzenlemesine, bir de bizimkine bakın.

Özellikle çevre yollarıyla, düzenlemesiyle, anayollara hiçbir tali yol çıkmamasıyla hayranlık duyacağınız bir trafik sistemi olan güneye bakın lütfen ve bir de dönüp bize bakın…

Sakın sözlerimi çarptırıp, Rumcu falan demeyin bana ben ortadaki gerçeğe dikkat çekiyorum…

Yollarımız bakımsızlıktan dökülüyor, çökmüş, çukurlaşmış yollarda eziyet çekiyoruz, tabelalarımız okunmayacak durumda, çemberlerin çoğu çember değil çemberimsi ve tehlikeli, bariyerler araçların çarpmasıyla eğri büğrü, yine araçların çarptığı kaldırımlar, çember kenarları paramparça… Yolların etrafı otlarla ve çöplerle dolu…

Bunlar yetmiyormuş gibi yol genişletme çalışması yapıyorsunuz ve direkler yolun içinde kalıyor.

Şaka gibi, dalga geçer gibi, millete mizah malzemesi hazırlamak ister gibi…

Gülüyoruz ağlanacak halimize, aslında utanç vesilesidir bunlar.

Be kardeşim yolu genişleteceksen veya yol yapacaksan, yolu genişleteceğin veya yol yapacağın yerde elektrik direği varsa önce Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yetkilileriyle istişare edeceksin. Eğer orada telefon direği varsa da Telekomünikasyon Dairesi yetkilileriyle irtibat kuracaksın.

Gelecekler o direkleri daha ileriye çekecek, yolun içinde kalmayacak şekilde taşıyacaklar.

Eğer bu istişareyi kuramıyorsan, insanların yaşamını tehlikeye atacak, millete de dalga konusu olacak bu işe imza atmayacaksın.

Ne yani Karayolları Dairesi yetkilileri ile KIB-TEK ve Telekomünikasyon Dairesi yetkilileri konuşamıyor mu?

Aynı devletin üç kurumu birbirinden habersiz mi, birbirini arayıp bulamıyor, koordineli çalışamıyor mu?

Bu nasıl iştir yahu böyle? Bu nasıl bir sorumsuzluktur, bu nasıl bir iş bilmezliktir, bu nasıl bir beceriksizliktir?

Bırakın şakayı, birisi ölecek. Bakın Alayklöy’de son yapılan yol çalışmasında direkleri sağlamlaştıran yan taraftaki metal halatlar var ya; geceleyin motosiklet veya bisiklet kullanan kişiler bunları fark edemeyip buraya çarpabilir, süratle gelen motosikletlileri bu demir halat boğazlayabilir, öldürebilir.

Hatta gece vakti bir araç sürücüsü bunlara çarparsa takla atabilir, direk kopabilir, bir faciaya yol açabilir.

Hiç düşünmüyor musunuz bunları? Bir kaza olabileceğini, insanların ölebileceğini aklınıza getirmiyor musunuz?

Eksik olsun sizim yol çalışmanız, kaş yapayım derken göz çıkaracaksınız, yazıklar olsun yahu.

Direğin yolun içinde olmasını önemsemeyen bir zihniyetten hiçbir şey olmaz, olmuyor da zaten.

Yol içindeki direkler basit bir olay değildir, nasıl bir zihniyetle yönetildiğimizin bir göstergesidir aslında. İlkelliğimizin ve vizyonsuzluğumuzun bir göstergesi…

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15/08/2022 18:08