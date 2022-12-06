Yolsuzluk Algısı Raporu Özdenefe'ye sunuldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sertaç Sonan, Seton Hall (New Jersey–ABD) öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Gökçekuş’la birlikte hazırladıkları “Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı: 2021 Raporu” başlıklı çalışmayı, tüm milletvekillerine dağıtılmak üzere Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye takdim etti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre kitabı takdim eden öğretim üyesi Doç. Dr. Sertaç Sonan, iş insanları ve uzmanların yolsuzluk konusundaki düşüncelerini yansıtan ve uluslararası kabul görmüş bir yöntem kullanılarak hazırlanan çalışmanın, aynı zamanda yolsuzlukla mücadele konusunda bir takım çözüm önerileri de içerdiğini söyledi.

2017 yılından beri her yıl düzenli olarak hazırladıkları raporun sonuçlarının son derece “kaygı verici” olduğunu ifade eden Sonan, son iki yılda yaşanan “kötüleşmeye” dikkat çekti. “Özellikle siyasetçilere ve denetleme görevi ifa eden kurumlara olan güvenin her geçen yıl azaldığını” belirten Sonan, yolsuzlukla mücadele konusunda Meclis’e çok önemli görevler düştüğünü söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında çalışmayı gerçekleştirdikleri için öğretim üyelerine teşekkür ederken, önemli bir veri oluşturulduğunu kaydetti.

Bu tür çalışmaları her zaman çok önemsediklerini ifade eden Özdenefe, çalışmanın Meclis’teki bütün milletvekillerine dağıtılacağını söyledi.

Konuyla ilgili yapılan çalışmaları “önemli bir yol gösterici” olduğuna değinen Özdenefe, raporu hazırlayan öğretim üyelerine teşekkür etti.

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06/12/2022 18:11