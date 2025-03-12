Yolsuzluk sıralamasında, KKTC, 180 ülke arasından 140’ıncı sırada

Haber Kıbrıs-Özel

Prof. Dr. Sertaç Sonan ve Prof. Dr. Ömer Gökçekuş tarafından Uluslararası Şeffaflık Örgütü kriterlerine göre hazırlanan 2024 yılına ilişkin “Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu” açıklandı.

Yolsuzluk sıralamasında 180 ülke yer alırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 140’ıncı sırada yer alıyor.

Söz konusu listede ülkemize yakın ülkeler; Irak, Meksika, Nijerya Uganda gibi otoritenin zayıf olduğu ülkeler.

Güney Kıbrıs söz konusu listede 46’ncı sıradayken Türkiye ise 107’nci sırada yer aldı. Rapora göre bu yılki en temiz üç ülke ise Danimarka, Finlandiya ve Singapur oldu.