Lefkoşa Çevre Yolu’nun tamamlanması için son adım olan Girne Köprülü Kavşağı inşası ocak ayı başında başladı.

Bir süreden beridir bu kavşağı yapmak için Girne’den Lefkoşa yönünde yolun bir bölümünün kapatılması ve sürücülerin Lefkoşa Çevre Yolu’na yönlendirilmesi konusunda bazı şikayetler alıyoruz. Aslında abartılıyor sandım ama kendim de oralardan geçip bakınca şikayetlerin haksız olmadığına karar verdim.

Önce bilmeyenler için biraz durumu anlatayım. Kavşak çalışması çerçevesinde Lefkoşa- Girne yönünde anayolunun bir bölümü tek şeride düşüyor.

Burada bir sıkıntı yok, sonuçta bir süre tek şerit devam eden yol, daha sonra yeniden çift şeride bağlanıyor.

Vatandaşların esas şikâyeti Girne’den Lefkoşa’ya gelişlerde. Gine’den Lefkoşa’ya gelirken yol tek şeride düşmüyor, Yakın Doğu Üniversitesi yakınlarına gelindiğinde yol tamamen (soldaki her iki şerit de) Gönyeli Çemberi’ne kadar kapatıldı.

Peki ne oldu? Sürücüler Lefkoşa Çevre Yolu’ndan, sözde Dikmen Yonca Kavşağı yönüne yönlendiriliyor.

Şikâyet burada başlıyor işte… Yapılan açıklamalarda “Lefkoşa’ya ulaşması için sürücüler Dikmen Yonca Kavşağı’na yönlendiriliyor” deniyor ama aslında sürücüler Girne’den gelirken, yolun kapatıldığı noktadan, zorunlu sola sapıyor; Lefkoşa Çevre Yolu’na bağlanıyor.

Ancak bölgeyi bilmeyenler, şaşırıp da Dikmen Yonca Kavşağı’na sapmayıp düz devam ederse ki birçok sürücü bu yanlışlığa düştü. Ta Lefkoşa Küçük Sanayi bölgesine bağlanan çembere kadar gidiyor. Hatta orada da çemberden Lefkoşa Küçük Sanayi Bölgesi’ne sapmayı bilmeyenler ta Hamitköy ile Haspolat arasındaki yeni çembere kadar gidiyormuş…

Bu arada Dikmen Yonca Kavşağı’na sapmak isterken bir önceki Dikmen- Taşkent yoluna sapanlar da var…

Yani ne demek mi istiyorum? Demek istiyorum ki bir yolu kapatırken, sürücülerin Lefkoşa’ya nasıl varacağı daha açıklayıcı anlatılmalıydı, sürücülere daha net yardımcı olunmalıydı? Üstelik bunu ben demiyorum, vatandaşlar diyor…

Birçok insan Lefkoşa Çevre Yolu’nu kullanmadığı için, o bölgeyi bilmediklerini, bir anda ne yapacaklarını şaşırdıklarını ve devam edecek yol anlamında yanlış seçimler yaptıklarını söylüyorlar.

Zaten şaşırıp da Yakın Doğu Üniversitesi üzerinden Lefkoşa’ya bağlanmanızı sağlayacak Dikmen Yonca Kavşağı’na sapmayıp, düz giderseniz, ilerideki çemberlere ulaşana kadar geriye dönüş şansınız yok…

Şimdi birileri diyecek ki; “E ne olacak? Birkaç kez yanılırsınız, sonra alışırsınız, varsın birkaç kilometre daha gidin. Zararı nedir?”

Evet böyle diyebilirler bize ama mesele şu ki; bir de “insana saygı” diye bir şey var. Evet sürücülere, bu güzergahı kullanacak insanlara saygılı olmak gerekir.

Yolu kapatıp insanları deneme yanılma ile yolunu bulmaya mahkûm edemezsiniz. Vatandaşlar burada şaşırıyor, yanlış seçim yapıyorken, bir de bu yolu kullanacak yabancıları düşünün.

Peki ne yapılmalı mıydı? Henüz yolun kapalı notasına varmadan, sürücüler Lefkoşa Çevre Yolu’na zorunlu yönlendirilmeden, onlara açıklayıcı tabelalar konulmalıydı. Hatta çevre yoluna yönlendirildikten sonra da…

Yani burada mesele, “Lefkoşa’ya nasıl varacağım?” meselesidir. Sürücülerin en erken yoldan Lefkoşa’ya nasıl varacağını anlatıcı, açıklayıcı tabelalar konulmalıydı.

“Zorunlu yönlendir, sonra da ne yapacağına sürücü karar versin” olmaz… Denecek ki; “Zaten yol üzerinde yönlendirici tabelalar var…”

Evet var ama çevre yoluna sapınca sürücüler o tabelaları görene kadar şaşırıp, düz gidebiliyor. Maşallah bir de çevre yolu ya, birçok sürücü de sağdan soldan süratle gidiyor, yolu bilmeyenleri şaşırtabiliyorlar.

Aslında ben, insanların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapılırken, verilen bazı geçici rahatsızlıklara katlanmayı yeğlerim ama yine de o işleri yapanlar, en az rahatsızlık vermeyi ve insan hayatını riske etmemeyi denemelidir.

Bu ülkede birçok iş yapılırken insana saygı yoktur, insan sağlığı da önemsenmemektedir. Bir yolu kapatırsanız, gideceği yere ulaşması için sürücülere en açıklayıcı ve en güvenli şekilde yardımcı olmanız gerekir. İnsana saygı bunu gerektirir. Bu yol çalışmasında böyle davranılmadı ama birçok kez böyle oluyor.

Mesela Metehan çemberinde çalışmalar yapılırken, yine uyarıcı hiçbir levha yok ve geçen gün bir sürücü çembere dalarak, kaza yaptı. Gerçi o sürücü süratliydi, sanki yol hiç bitmeyecekmiş gibi davrandı ama yine de işi şansa bırakmamalı, söz konusu tamirat olan yere varmadan çok önce uyarı levhaları konulmalıdır.

Geçmişte başka çalışmalarda da bu gibi ihmaller gördük, uyarıcı levhaların olmadığını, açılan çukurlara araçların düştüğünü, yaratılan toprak tepelerine araçların tosladığını, ışıklandırma sorunu olduğunu, yollar yapıldıktan sonra uzunca süre çizgilerinin çizilmediğini falan defalarca gördük… Altyapıdan yoksun, yıpranmış, tamir edilmeyen ve sürücülere risk yaratan yolları, kavşakları söylememe gerek var mı acaba?

Diyeceğim o ki; her iş yapılırken sıfır hata, sıfır risk ilkesinden hareket edilmeli ama bu ülkede buna hiç önem verilmiyor. İnsan yaşamı önemli değil… Bu kadar trafik kazası ve iş kazası yaşanırken hiçbir şey yapılmaması, tedbir düşünülmemesi bunu göstermiyor mu? Aslında, KKTC yaşamak artık başlı başına bir risk haline dönüştü…