Yolun sağına geçti, tır ile çarpıştı

Bu sabah saatlerinde Güzelyurt – Lefke anayolunda meydana gelen kazada 83 yaşındaki Salih Koramaz yaralandı

Bugün saat 09.30 sıralarında, Güzelyurt – Lefke Anayolunun 2-3’ncü km’leri arasında, Salih Koramaz (E-83), yötetimindeki KD 251 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hasan Özparlak (E-57), yönetimindeki TJJ 749 plakalı tır araca çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan KD 251 plakalı araç yolun sağından çıkarak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan KD 251 plakalı araç sürücüsü Salih Koramaz kaldırıldığı Güzelyurt Sağlık Merkezinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

12/02/2020 14:25