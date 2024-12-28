Yonca kavşağı Ercan ana yolunda kaza…

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28/12/2024

Yonca kavşağı Ercan ana yolunda kaza…

 Yonca Kavşağı Ercan ana yolunda saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

 Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, MA 158 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru kullanan  Mehmet Ali Karaağaçe dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan beton bariyerlere çarpıp yol içerisinde takla attı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

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TAGS: Yonca kavşağı Ercan, kaza, haber
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