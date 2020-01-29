Yonca Kavşağı ve Çevresi Yeni Çehreye Kavuşacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Değirmenlik Belediyesi arasında yolların temizliği, çevre düzenlemesi ve aydınlatılması konusunda protokol imzalandı.

Değirmenlik Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen törende protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler imza koydu.

10 yıl gerçerliliği bulunan protokol “Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm kavşakların, çemberlerin, orta refüjlerin (beton oto korkuluk), Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunda bulunan Yonca Kavşağı adı ile bilinen alt ve üst geçidin etrafında bulunan bölgenin çevre temizliği, yeşillendirilmesi, çiçeklendirilmesi, ağaçlandırılması ve düzenlenmesini ve Yonca Kavşağında bulunan üst geçidin her iki tarafına Bakanlığın uygun göreceği Trafik güvenliğine katkı sağlayacak tabelaların konmasını” amaçlanıyor.

İmza töreninin ardından Bakan Atakan ve Belediye Başkanı Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi'nin bölgede yürüttüğü yol ve menfez çalışmalarını yerinde inceledi.

29/01/2020 15:32