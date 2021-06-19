Yönetemezseniz yönetirler

Yıl 2021, yirmi birinci yüzyıldayız. Kitaplarda okuduğumuz, bilim-kurgu filmlerinde abartılarak anlatılan “olay” diye gördüğümüz bir pandemi sürecinin içinden geçiyoruz.

Bir tek bizler yaşamıyor, tüm dünya ile yaşıyoruz. Ama biz süreci planlamak yerine, yine bahanelerimiz ile atlatabilmek için çaba sarf ediyoruz!

Bilgimiz, öğrendiklerimiz, okuduklarımız, vizyonumuz dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi, yaşadıklarımız ise en gelişmemiş ilk 10 ülkesi düzeyinde.

“Baş nereye giderse, ayak da oraya gider” çok yerinde bir cümle. Toplum seçtikleri ile kendini yansıtır. Hükümet edenler ise toplumun aynasıdır.

Pandemi nedeniyle yaşadığımız ikinci kapanma sürecinde gelişen olaylara baktığımızda yaşadıklarımız pek de garip gelmiyor.

2021 Şubat. “Önce aşı, sonra eğitim”, “Aşılama olmadan okulları açmam” ve bir dönem daha sona erer. Sağlıkçılar ne diyor, ne öneriyor, kime ne. Bakan demiş, iş bitmiş. Sonra da suçlu ara ve bul. Baş nereye giderse, ayak da oraya gider.

2021 Ocak. “Aşılanma programı başlıyor” duyurusu. İlk önce doğal olarak sağlık çalışanları. Sonra sağlık çalışanlarının içinde hangisi olsun hangisi olmasın tartışmaları devam ederken iki arada bir derede yok sağlık ateşesi, yok bilmem kimin torunu, yok arkası güçlü kişinin çevresi derken aşılar tükeniyor. İlk baştan düzgün aşılanan tek kesim sağlık çalışanları.

Kronik hastaymış, özel eğitimciymiş, risk grubundaymış kime ne. Akla gelmeyecek, hakkı olmayan binlercesi aşı oldu. Sistemi kurmayanlar çocukların eğitimlerinden, esnafın rızkından çaldılar.

Gelecek nesilleri yetiştirecek olan, bu ülkenin geleceği olan çocukları ve gençlerini eğitenler için arkadan, sağdan, soldan gelen baskılara karşı dik durmak yerine binlerce gencin geleceğinden çaldılar.

“Ön tekerlek nereye giderse, arka tekerlek de oraya gider”. Bakan aşı yoksa, eğitim yok deyip gerginlik yaratırsa, öğretmen ne yapsın? Özel dersini veren, başka işlerle uğraşanlar oldu mu? Tabi ki oldu. Peki denetleme makamı kim? Sistemi planlayan kim? Ekibini kuran kim ya da kuramayan? Öğretmenler mi?

Mesele makam bulup oturmaksa, o kolay. Bu işler demeç vermekle, manşet attırmakla olmuyor. Vatan, devlet, makam, bayrak, milliyet. Başka bir şey yok. Hani plan? Hani strateji? Vizyon nerede?

Bir hafta önce yapılan açıklama, verilen demeç bir hafta sonrası ile tutmuyor. Bir laf kalabalığıdır gidiyor. Bakılıyor ve görülüyor ki olmuyor, hemen bir karşı saldırı. “Merak etmeyin”, “Net”, “Fevkalade”, “Siz da..”.

Bakılıyor yine olmuyor o zaman küstahça küçümsemeler ve teamül öğretmeye kalkışmalar. O da olmuyor üstüne şiddet söylemine başvuruluyor. Sorsanız “ama”lar ile başlayan cümleler.

Muhalefet veya halk hiçbir şekilde soru soramaz, denetleyemez, sorgulayamaz. Haşa, ne münasebet! Sanırsınız devletin ve makamın sahipleri onlar, geriye kalan da biat etmesi beklenen köleleri.

Olmuyor, bu şekilde gitmiyor. Halk psikolojik sorunlarla boğuşuyor. Geceler sabah olmuyor, gün bitmiyor. Ekonomik olarak çöküntü had safhada. Kıbrıslı aç kalır, açıkta kalır ama ne açım der ne açıktayım. Bulur buluşturur ailesinin düzenini korumaya çalışır.

Son zamanlarda etrafta anketler dolaşıyor. Bir anket partilerin içlerine yönelik ve siyaseti bu ülkede tekrar kurgulama üzerine kurulu, diğeri ise doğrudan Kıbrıs’ın durumu ile ilgili halk ne desin yönlendirmesi amaçlı düzenlenmiş belli ki.

Yine algı operasyonları. Yapmaya çalışılan insanlara “başka şansınız yok” demeye getirmek. Özellikle de Kıbrıs’ın durumu üzerine. Neden? Amaç muhtaç bırakmak, çaresizleştirmek, yok saymak, istediğini yapmaya yönlendirmek.

İlk değil, son da olmayacak. Böyle dönemler her 15-20 yılda bir yaşanıyor. De javu gibi hep aynı paydaşlı hükümetlerle. Ya şansımıza ya da kaderimize yazılmış gibi batıp batıp çıkıyoruz. Ama bu defa biz bize değil, daha da kirli bir ortamda batıyoruz.

Bayrağı, milliyetçiliği, vatanseverliği, dindarlığı da sökmüyor artık. Millet tok bunlara. Bu ülkede yaşayanlar genellikle ya kuzeye ya güneye göre şekillenir. Şimdi kuzeyde öncü depremler var.

Halkın hükümetin söylediklerine sesleri çıkmasa bile bu zor zamanda aklılarının bir köşesine yazdıklarına emin olabilirsiniz. Şimdilik içinde tutanlar çoğunlukta. Günü gelince bir patlama elbet burada da yaşanacak. Bu defaki farklı olacak. Biz, öncüsünü değil esas depremi yaşayacağız daha…

İki seçeneğimiz var. Ya hazırlıklı olacağız ya da altında kalacağız. Bu ülke bizim. Yalnızca nefes almamız için oksijene ihtiyacımız var. Bunu da dayanışarak ve hep birlikte yapabiliriz. Aksi halde, muhtaç ve çaresizken yönetemez, başkaları tarafından yönetilirsiniz ancak.

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19/06/2021 12:24