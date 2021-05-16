Yönetenler sorunları çözemiyor, öğrenciler günah keçiyi oluyor

Ülkemizde eğitim gören yabancı öğrencilerden şikayetler arttı yine.

O kadar çok şikayet geliyor ki bu durum genellemeye dönüşüyor ve neredeyse ülkemize gelen tüm öğrenciler aynı kefeye konuluyor.

Öncelikle şunu söyleyeyim; bazı sorunlar yaşanıyor ama lütfen genelleme yapmayın…

Hele de Afrikalı öğrenciler için çok acımasız genellemeler yapılıyor…

Yapmayın, doğru değil bu genellemeler, hepsini aynı kefeye koymalar.

Şikayetlere bakalım isterseniz; birincisi süratli ve dikkatsiz sürüş nedeniyle sıkça trafik kazası yapıyor oluşları.

Vatandaşlar, bu gençlerin hem kendi kendilerini hem de trafiğe çıkan herkesi riske attığından şikayet ediyor.

İkinci şikayet; uyuşturucu olaylarına karışıyor olmaları, hatta bu yönde partiler düzenlemeleri…

Üçüncüsü; parasız kalanların dilencilik yapması veya hırsızlığa yeltenmesi.

Bu arada kendi aralarındaki şiddet olayları da şikayet konusu…

Çok lüks araçlar kullanan, lüks daireler satın alan ya da lüks dairelerde kiracı olan öğrencileri işaret eden bazı vatandaşlar, bu gençlerin bazı gayrı yasal işlere bulaştığından şüphe ediyor.

Bu arada kaldıkları apartmanlarda ya da sokaklarda gürültücü oldukları ve çevreye uyum sağlayamadıkları şikayetleri de var...

Yukarıda saydıklarım var ya; denetim olan bir ülkede tümü de engellenebilir.

Trafikte çok sayıda insan trafik kazası/ çarpışması yapıyor ya da kazaya maruz kalıyor.

İstatistiklere bir baksanız Afrikalı öğrencilerin, bu trafik kazalarının çok azını yaptığını görebilirsiniz, arka arkaya birbirine benzer kazalar oldu diye sanki de tüm kazaları onlar yapıyormuş gibi davranmak doğru değil.

Ancak genel olarak trafik kazaları için bir çaremiz, tedbirimiz olmadığından bu sorun bu ülkenin vatandaşını da bu ülkede çalışan yabancıyı da bu ülkede eğitim gören öğrenciyi de yakıyor doğal olarak.

Tabii ki bu ülkeye eğitim görmeye gelen öğrencilerin büyük trafik kazaları geçirmesini, yaralanmasını, ölmesini, başkasının ölümüne neden olmasını elbette kimse istemez… Bunun için de alınabilecek tedbirler var, tabii niyet varsa…

Bu ülkede uyuşturucu olaylarına karışan da yalnızca yabancı öğrenciler değil, bu zaten ülkenin yakıcı sorunlarından birisi ama eğer ülkeye öğrenci diye gelip de bazı kişiler uyuşturucu işine bulaşıyorsa yine zafiyet ülkeyi yönetenlerdedir. Öğrencileri ülkeye getirirken biraz daha itinalı olunabilir ve sonrasında takibe alınabilir. Bunlar için zaten bazı düzenlemeler yapıldı, kurallar getirildi ama uygulayamıyorsak hata kimde?

Parasız kalıp da dilencilik yapan öğrenciler suçlanıyor ama parasız kalmak aç kalmak demektir, aç kalmak da suç değildir. Esas insanların aç kalmasını önleyememek ayıptır. Dilenmeyip de hırsızlık yapanlar var, evet olmaması gerekir ama insanlar çaresiz kaldığında yapmayacağı şey yoktur.

Yalnızca aç kalan yabancı öğrenciler mi? Covid-19 salgını nedeniyle bu ülke vatandaşları arasında da evine ekmek götürmekte zorlanan insanlar var.

Eğer bu ülkeye gelen ve zorda kalan öğrencileri takip edemiyor, belirleyemiyor ve çaresiz durumda bırakıyorsak, onları dilenciliğe ve hırsızlığa maruz bırakıyorsak ayıplar olsun bize…

Ha, lüks araçlar kullananlara, lüks daireler satın alanlara gelince; eğer bu durum şüphelendiriyorsa bizi, onu da araştırmak, öğrenmek çok zor değil…

Size örnekleri çoğaltabilirim ama gerek yok; gelmek istediğim nokta şu; gözümüz yabancı öğrencileri görüyor ama aslında onlarla ilgili gördüğümüz her sorun ülkemizin sorunlarıdır. Bir türlü çözüm bulamadığımız sorunlar…

Uzak ülkelerden Kuzey Kıbrıs’a eğitim almaya gelen öğrenciler, bizlere emanettir. Ülkelerinden ailelerinden uzakta ülkemizde bulunan bu gençlere sahip çıkmalıyız, suça bulaşmalarını engellemeliyiz. Varsa aralarında öğrencilikle alakası olmayanlar, onları ayırabilmeliyiz.

Vatandaşlarımızın yaptığı suçları görmezden gelip de illa ki yabancı öğrencilerin yaptıklarını görmek ve sanki de tüm suçları onlar işliyormuş gibi davranmak, üstelik de genelleme yapmak çok yanlış.

Bu kadar sıkıntı içinde, neredeyse ırkçılığa varan değerlendirmeler duymak üzüntü verici…

Üniversitelerin ve dolayısıyla öğrencilerin bu ülkeye faydasını tekrardan söylemeye gerek yok ama olaya yalnızca maddi veya prestij olarak bakmıyorum, olayın insani yanı da var…

O nedenle günah keçisi aramasına karşıyım, sorunlara çare bulamayanlara tepki göstereceğinize öğrencilere saldırıyorunuz… Çok yanlış, yaptığınız hiç insani değil çünkü…

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16/05/2021 22:40