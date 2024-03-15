Yöneticilere Sahte Eğitim Operasyonu Soruşturmasında Teminat Kararı

Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) izinsiz yüksek öğretim kurumu açma ve çalıştırma, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla para temini meselesi ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumun Müdürü Umar Saleem, müdür yardımcısı Mirza Imran Baig bugünün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Burçin Korgan mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Mart 2024 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumda denetim yapıldığını söyledi. Polis, denetleme sonucu kurumun Millî Eğitim Bakanlığından onaylı olduğunu ancak YÖDAK’a kaydı bulunmadığını belirtti. Polis, kurumun öğrencilerini YÖKAS'a (Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi) kayıt ettirdiğini, üniversite öğrencisi belgesi verdiklerini ve muhaceret yaptıklarını açıkladı. Polis, kurumun bu şekilde yurt dışından öğrenci getirdiklerini söyledi. Polis, ayrıca kurumun Web sitelerinde yaptıkları yayınlarda okullarında alınan ön lisans ile Arap Emirliklerinde ve İngiltere’de Yüksek Lisans alabilecekleri şeklinde reklam yaptıklarını açıkladı. Polis, eğitim kurumunda birçok yabancı öğrenciye ait kayıt dosyası bulunduğunu ancak öğrencilerin bazılarına ulaşılamadığını söyledi. Polis, zanlılara ait cep telefonlarının, bilgisayarlarının emare alındığını belirtti. Polis, öğrencilerden ifade aldıklarını, öğrencilerin kuruma kayıt olurken, kendilerine ön lisans ve 4 yıllık lisans diploması alabileceklerinin söylendiğini anlattıklarını açıkladı. Polis, ayrıca kayıt paralarını zanlı Mirza Baing’in öğrencilerden aldığını, öğrencilerin ifadelerinde eğitim ücreti olarak 1000 euro veya dolar verdiklerini söylediklerini ancak okulun kayıt ücretinin 500 dolar olduğunu açıklarken, olayın müstahdem tarafından sirkat yönünün de olabileceğini söyledi. Polis, kuruma kayıt olan yüzlerce öğrenciden bazılarına ulaşılmadığını, aktif ve aktif olmayan öğrencilerini tespit etmeye çalıştıklarını açıkladı. Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini dile girdi. Polis, Mirza Baing’in beyaz kimlik sahibi olduğunu, Umar Saleem’in ise doktora öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, birer kefilin bir milyon TL kefalet denedi imzalamasına emir verdi.

(Kamalı Haber)