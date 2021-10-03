Yüksekbaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yüksekbaş personele teşekkür etti.

Yüksekbaş şu ifadeleri kullandı:

Sevgili YÜKSEKBAŞ GIDA Ailesi, sizlerin Ne kadar Çok Çalıştığının farkındayız şirketin başarısı için yaptığınız Her şeyi takdir ettiğimizi bilmenizi isterim. Başarı ancak ekip çalışmasındaki "Başarı" ile sağlanabilir ve bizler Harika bir EKİBİZ ve Her geçen gün daha büyük hedeflere ulaşıyoruz çünkü HEP BİRLİKTE çalışıyoruz. Birlikte elde etiğimiz tüm başarılar için hepinize Çok teşekkür ederiz .Özveriniz Çalışkanlığınız ve Şirkete Bağlılığınız için YÜKSEKBAŞ GIDA nın HARİKA EKİBİNE teşekkür ediyoruz. Hep Birlikte Daha büyük Başarılar bizleri Bekliyor Hepinizi çok seviyoruz…

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03/10/2021 18:12