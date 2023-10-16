Yönetimi suçladı ve istifa etti

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16/10/2023

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Yönetimi suçladı ve istifa etti

YDP’nin önemli isimlerinden olan Yeniden Doğuş Partisi Kadın Kolları Başkanı Ayfer Altuncuoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. 

Açıklama şöyle:

İlkeleri kişiliğimle özleşen Yedi yıl her koşulda emek verdiğim partimin aldığı kişisel kararlarla parti tüzüğüne aykırı bir şekilde keyfi olarak şahısların çıkarına göre atamalar ve insanları küstürerek partiyi küçültme politikasını protesto etme amaçı ile sözlü ve yazılı bilgilendirilmeden partimizin kadın kolları başkanlığından ve görevimden istifa ediyorum Parti üyeliğinden ayrılıyorum.

16/10/2023 14:41
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TAGS: ydp, ayfer altuncuoğlu, kktc
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