Yönetmek ciddiyet ister. Ya toparlayın; ya kenara çekilin

Ulusal Birlik Partisi kurultayı öncesi ciddi belirsizlikler var. Ülke zor günlerden geçerken, belli ki daha uzun süre UBP kurultayı tartışacağız. UBP, kendi kurultayını tartışadursun, memleket gerçekten yangın yeri. Üstesinden gelinmesi gereken dağ gibi sorunlar bekliyor.

Asgari ücreti halen belirleyememek bu halka büyük ayıp. Sadece haftasonu, tüpe, ekmeğe, kahveye zam geldi. Marketlerde, ruhunuz sezmeden sürekli artan fiyatları bilmiyoruz bile. Daha fakiriz. Daha savunmasız, daha yalnız. Elektriğe zam kaçınılmaz ve tamamı hayatı daha pahalı, bizi daha fakir yapıyor .

Sadece Ağustos ayında pandemiden 19 kişi öldü; farkında mıyız? Yine Ağustos ayında Acil Durum Hastanesi doldu diye, yeni bir bölüm açıldı. Yoğun Bakım doldu, 22 yataklık yeni bir yoğun bakım için hazırlıklar yapıldı. Bunların tamamı, yaz aylarında oldu, kış aylarında ülke nasıl yönetilecek? Pandemi ne olacak?

Test ücretlerinin paralı olması tam bir skandal. Pandeminin en yüksek seyrettiği bir ortamda resmen devlet sahadan çekiliyor. Halkını yalnız bırakıyor. Bir taraftan halkın alım gücünü yerle bir ederken, diğer taraftan da hastalıkla baş başa bırakıyor. Bunun başka adı yoktur. Bunun adı tek kelimeyle çaresizlik, devamında işbilmezlik.

Bakınız; bu devletin günde kaç PCR antijen test yapma gücü var? Bu belli… Peki, bu ülke sağlık sistemi kaç test yapılırsa Pandemi ile mücadeleyi sürdürebilir? Bu iki sorunun cevabı aslında bu tartışmaları bitirir. “Günde 10 bin test, pandemiyle mücadele için yeterlidir” deyip, kuralları yeniden koymalıyız.

10 bin test yapılırsa, devlet de altından kalkar, sağlık sistemi de. Bu haftada 70 bin test demek. Bunun önemli bir kısmı pozitif hasta temaslılarına, gerisi de belirli sektörlerin taranmasına harcanacak. Sistemi yeniden kurmak mümkün. Bunu da sağlıkçılar yapabilir; “para yok” diyerek kestirip atamazsınız .

Devamında da “kimler ücretli PCR yapacak” listesini belirleyeceksiniz. Bu da 10 bin PCR’ın dışında olacak. Bu ülkede kapanmayan ve veya yüksek kazanç olan sektörler hangisi? Üç- beş örnek vereyim; banka, market, casino, bet ofisi, sigorta şirketi çalışanları… Bu kesimlere de haftalık, ama paralı test yapılacak

Önermeye devam edeyim; yurt dışına mı gidecek birisi? Evde otururken canı test yapmak mı çekti? Aşısız mı? Bu kesime de paralı test hizmeti verilebilecek. Tüm bu tedbirlerle aslında günde yine 14-15 bin teste çıkmış olunuyor. Daha gerçekçi, daha titiz, daha düzenli bir tarama sistemi mümkün

Pandemi yönetiminde hükümet içi bir kavgayı kaldırmamız mümkün değil. Başbakan- maliye bakanı- sağlık bakanı uzlaşmak zorundadır. Bir test ücretlendirilmesi işinin bize gösterdiği, tamamının ülke sorunlarından bağımsız yaşadığıdır. Herkesin kendi ajandası var ama pandemiyi yönetmek için ortak bir ajanda yok.

Rakam rakam bir haftalık gelişmeleri aktaracağız. Rakamlar aslında bizlere neler yapılması gerektiğini gösteriyor. Geriye bir tek, işin ehli kişiler tarafından yönetilmek kalıyor. Siz, kurultay kavganıza devam edin ama bırakın pandemiyi ehil kişiler yönetsin. Aksi daha büyük bir felaket.

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30/08/2021 08:37