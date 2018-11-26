Yönetmen Bernardo Bertolucci hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci, 77 yaşında hayatını kaybetti. Dokuz Oscar'lı 'Son İmparator' filminin yönetmeni Bertolucci, Paris'te 'Son Tango' filmindeki tecavüz sahnesinin gerçek olduğunu itiraf etmesiyle gündeme gelmişti.

The Last Emperor (Son İmparator) filmi ile dokuz Oscar kazanan, The Conformist (Konformist) ve Last Tango in Paris (Paris'te Son Tango) gibi filmlerin yönetmeni bu sabah hayatını kaybetti.

İtalyan yönetmen, 1972 yapımı 'Last Tango in Paris' (Paris'te Son Tango) filmindeki tartışılan tecavüz sahnesinin gerçek olduğunu itiraf etmişti.

Filmografisi:

La Commare secca, 1962 (Korkunç Orakçı)

Prima della rivoluzione, 1962 (Devrimden Önce)

Il Canale, 1966

Partner, 1968

Amore e rabbia, 1969

La Strategia del ragno, 1970 (Örümceğin Stratejisi)

Il Conformista, 1971 (Konformist)

Ultimo tango a Parigi, 1973 (Paris’te Son Tango)

Novecento 1900, 1976 (1900/Bin Dokuz Yüz)

La Luna, 1979 (Ay)

La Tragedia di un uomo ridicolo, 1982

L’Ultimo Imperatore, 1987 (Son İmparator)

The Sheltering Sky, 1990 (Çölde Çay)

Il piccolo Buddha, 1993 (Küçük Buda)

Io ballo da sola, 1996 (Çalınmış Güzellik)

L’Assedio, 1998 (Teslimiyet)

Ten Minutes Older: The Cello, 2002

I Sognatori, (Düşler, Tutkular & Suçlar)2003

Me and You, 2012 (Ben ve Sen)