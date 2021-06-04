Yönlüer: Hayat tercihlerden ibarettir

Ahmet Yönlüer, bugün sosyal medya hesabından, Yeniden Doğuş Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

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04/06/2021

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Yönlüer: Hayat tercihlerden ibarettir

Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) eski Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer, bugün sosyal medya hesabından, Yeniden Doğuş Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Yönlüer "Yeniden Doğuş Partisi’den ailemle birlikte istifa etmiş bulunmaktayım.Hayat tercihlerden ibarettir" ifadelerini kullandı.

Yönlüer'in açıklaması şöyle: 

Hayat tercihlerden ibarettir;

Bir dönem gururla ve büyük Umutla Hizmet etmeyi tercih ettiğim Yeniden Doğuş Partisi’den ailemle birlikte istifa etmiş bulunmaktayım.

Hiç kimseye kırgın değilim. Herkese hakkımı (eğer varsa) helal ediyorum. Herkesten de haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

04/06/2021 11:35
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TAGS: ydp, ahmet yönlüer, istifa, haberkıbrıs,
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