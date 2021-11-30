Yönlüer: Millet Partisi, UBP’ye katılıyor…

Millet Partisi Merkez Yönetin Kurulu Üyesi Ahmet Yönlüer, Haber Kıbrıs’a Millet Partisi’nin fesh edileceğini açıkladı.

Millet Partisi’ni kuran milletvekili Bertan Zaroğlu’na Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından UBP’ye katılmaları yönünde teklif yapıldığını anlatan Yönlüer, söz konusu teklifin değerlendirildiğini ve o birliği ile UBP’ye katılma kararının alındığını söyledi.

Yönlüer, 23 Ocak 2022 Erken Milletvekilliği Seçimi’nde de Bertan Zaroğlu’nun UBP’nin Lefkoşa listesinde 6. sıradan aday olacağını ekledi.

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30/11/2021 17:42