Yönlüler turnuvası sürüyor

ads ads ads ads
30/09/2021

ads
ads
ads
Yönlüler turnuvası sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından organize edilen ve Yusuf Yönlüer anısına oynanan Yusuf Yönlüer 2021 Turnuvası’nda 29 Eylül 2021 tarihinde oynanan maçlarda alınan  sonuçlar şöyle:

29/09/2021 ÇARŞAMBA

10 YAŞ KIZLAR GRUP MAÇLARI

GİRNE UMUT YEREBAKAN- ANNA VİSHNİAKOVA 4-0/4-0

MEYRA ESER- SOFIIA LUTFULLINA 4-0/4-2

VERA GAZİ- MİRA YÜKSEL 4-2/4-1

BEREN BAŞARAN- ELA HOCAOĞLU 4-0/4-0

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU- ŞEYMA ARAS 4-2/4-2

DANİELA AGAFONOVA- NEHİR GÜRSES(W.O)

İREM ÖZEN- GÜLAY MEYRA AVCI 4-0/4-1

10 YAŞ ERKEKLER GRUP MAÇLARI

BARAN BAŞARAN (W.O)- TUĞRA İRFANOĞLU

ÇINAR ELMALI- ÇAĞ REFİKOĞLU 4-0/4-1

ASIM ARAS ASTAN (W.O) - DEVİN BEDEVİ

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN- ERİM SELÇUK MAZHAR 4-0/4-0

TOPRAK ATA CANDAN- AREL ŞAHİN 4-0/5-3

KIVANÇ ÖZTUĞ- AREL SARIBAŞ 4-0/4-0

DENİZ VAROĞLU- ERDAL ARABACIOĞLU 4-1/4-0

14 YAŞ KIZLAR 1. TUR MAÇLARI

YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI (W.O) -SEVİNÇ OĞAN 

SAHİL YEREBAKAN- LARA ONURLU- 6-1/6-3

SİMRE KELEŞ-ARYA SARIBAŞ 1-6/7-5/6-2

ELVİN ALTUĞ-ELİZAVETA SARKİSYAN 6-2/6-1


 

30/09/2021 15:14
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Tenis, yönlüler turnuvası
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.