Yönlüler turnuvası sürüyor
30/09/2021
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından organize edilen ve Yusuf Yönlüer anısına oynanan Yusuf Yönlüer 2021 Turnuvası’nda 29 Eylül 2021 tarihinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
29/09/2021 ÇARŞAMBA
10 YAŞ KIZLAR GRUP MAÇLARI
GİRNE UMUT YEREBAKAN- ANNA VİSHNİAKOVA 4-0/4-0
MEYRA ESER- SOFIIA LUTFULLINA 4-0/4-2
VERA GAZİ- MİRA YÜKSEL 4-2/4-1
BEREN BAŞARAN- ELA HOCAOĞLU 4-0/4-0
GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU- ŞEYMA ARAS 4-2/4-2
DANİELA AGAFONOVA- NEHİR GÜRSES(W.O)
İREM ÖZEN- GÜLAY MEYRA AVCI 4-0/4-1
10 YAŞ ERKEKLER GRUP MAÇLARI
BARAN BAŞARAN (W.O)- TUĞRA İRFANOĞLU
ÇINAR ELMALI- ÇAĞ REFİKOĞLU 4-0/4-1
ASIM ARAS ASTAN (W.O) - DEVİN BEDEVİ
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN- ERİM SELÇUK MAZHAR 4-0/4-0
TOPRAK ATA CANDAN- AREL ŞAHİN 4-0/5-3
KIVANÇ ÖZTUĞ- AREL SARIBAŞ 4-0/4-0
DENİZ VAROĞLU- ERDAL ARABACIOĞLU 4-1/4-0
14 YAŞ KIZLAR 1. TUR MAÇLARI
YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI (W.O) -SEVİNÇ OĞAN
SAHİL YEREBAKAN- LARA ONURLU- 6-1/6-3
SİMRE KELEŞ-ARYA SARIBAŞ 1-6/7-5/6-2
ELVİN ALTUĞ-ELİZAVETA SARKİSYAN 6-2/6-1