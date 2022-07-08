Yonpaş Dumlupınar, Merve Çelebi ile sponsorluk anlaşması imzaladı!

Yonpaş Dumlupınar, Avrupa ve Balkan Şampiyonu milli voleybolcu Merve Çelebi ile sponsorluk anlaşması imzaladı!

Uluslararası başarıları ile göğsümüzü kabartan Merve Çelebi artık Dumlupınar’lı!

Evram: “Merve, hem karakterinden hem de başarılarından dolayı desteklemekten gurur duyduğum, bundan böyle her adımda da elimden geldiğince yanında olacağım bir sporcudur.”

Bireysel sporculara sağladığı sponsorluklar ile ülke spor ve sporcularına destek olurken, sponsor desteklerine dair farkındalığı artırmayı da hedefleyen Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, Merve Çelebi ile hem bireysel hem de akademi düzeyinde işbirliklerini içeren geniş kapsamlı bir anlaşma imzaladı. Başkan Mehmet Evram, “Merve Çelebi, hem başarıları ile göğsümüzü kabartan hem de kurduğu akademi ve ülke sporuna verdiği emeklerden dolayı çok takdir ettiğimiz bir sporcudur. Tüm işbirliklerimiz ve gelecek projelerimiz için hem şahsen hem de kulübüm adına mutlu ve heyecanlıyım.” Dedi.

Çelebi: “Bu anlaşma umarım diğer kulüp ve kuruluşlar için de bir örnek teşkil eder.”

Milli voleybolcu Merve Çelebi “Öncelikle Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’ne bu ince ve anlamlı düşünceleri için teşekkür ederim. Bir futbol kulübünün futbol dışındaki spor branşlarını desteklemesi umarım diğer kulüp ve kuruluşlar için de bir örnek teşkil eder. Bundan sonraki turnuvalarda Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü yanımda olacağı için mutluyum.”

Alpler: “Bu anlaşmanın hem Dumlupınar hem de Merve için çok güzel bir başlangıç olacağına inanıyorum.”

Kulüp Koordinatörü Asya Alpler, “Bireysel sporlarla uğraşan biri olarak bireysel sporcuların bu ülkede karşılaştığı sorunları çok iyi biliyorum ve Dumlupınar’ın yıllardır bireysel sporculara verdiği destekler ile bir futbol kulübünden fazlası olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Merve ile imzaladığımız bu kapsamlı anlaşma ile de bireysel sporcu desteklerine yeni bir boyut getireceğimize inanıyorum.”

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08/07/2022 10:40