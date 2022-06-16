Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

"Bugün kulüp lokalinde gerçekleşen ve başkanlık seçiminin de yapıldığı Olağan Genel Kurul’da Mehmet Evram oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.

Raif Şerifoğlu başkanlığındaki Divan'ın oluşmasının ardından açılış ve saygı duruşu ile başlayan genel kurulda 2021-2022 sezonu faaliyet ve mali raporları yönetim kurulu üyeleri Enver Faris ve Hasan Hasoğlan tarafından okundu ve onaya sunuldu. Genel Kurul dilek ve temennilerin sunulması ile sona erdi."

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16/06/2022 22:07