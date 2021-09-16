Yonpaş Dumlupınar’dan Alnar'a tam destek

Bünyesinde futbolun yanında farklı branşlar bulunduran ve başarılı sporculara destek olan Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, bu katkılarına bir yenisini ekledi. Dumlupınar, gerek uluslararası alanda, gerekse ülkemizde elde ettiği başarılarla dikkat çeken başarılı bilardocu Mustafa Alnar’a destek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Yonpaş Dumlupınar ile Mustafa Alnar arasında sponsorluk anlaşması imzalanırken, milli sporcuya başarı yolunda destek verilmeye başlandı.

Alnar: “Dumlupınar’a bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim”

Ülke sporcularının yanında olmasına ve kendisine verilen destekten dolayı Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’ne teşekkür eden başarılı bilardocu Mustafa Alnar, “Dumlupınar’a bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim” dedi.

“Ülkemizde sporculara verilen destekler maalesef çok yetersiz” diyen Alnar, “Ben yılda 15-20 kez yurt dışında turnuvalara katılıyorum. Benimle irtibata geçtiklerinde ve böyle bir destek vermek istediklerini söylediklerinde çok mutlu oldum. Çünkü en ufak katkılar bile çok büyük önem arz ediyor” görüşünü belirtti.

“Hedefim Avrupa Şampiyonası’nda derece”

Yaz aylarının bilardoda ‘ölü dönem’ olarak nitelendirildiğini, yeni sezonun yeni yeni başladığını belirten Mustafa Alnar, “Ülkemizde gerçekleşen organizasyonlar sonucunda milli takım belirleniyor. Ben yılda yaklaşık 10-15 turnuva oynuyorum. Bunların 5-6 tanesi Türkiye’de, diğerleri Avrupa’da yapılıyor. 5 Ekim’de Avusturya’da bir turnuvaya katılacağım. Bunun dışında benim için ayrı bir önemi olan U23 Avrupa Şampiyonası yapılıyor. 1-11 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek. Bütün bir yılı o turnuvaya hazırlanarak geçiriyoruz. Hedefim orada derece almak. Uzun vadeli hedeflerim arasında da üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra yüksek lisans için yurt dışına giderek orada bilardoya devam etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Birçok başarısı var

2010 yılında bilardoya başlayan Mustafa Alnar, yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde birçok ulusal ve uluslararası derece ve şampiyonluklar elde etti. 2013 ve 2015 yıllarında takımsal olarak Avrupa üçüncülüğü yaşayan Alnar, 2016’da Avrupa üçüncülüğü, 2017 yılında Avrupa ikinciliği, 2018 yılında Avrupa’da ikincilik ve üçüncülükler elde etti. 2017 yılında Avrupa’da elde ettiği başarılardan dolayı Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan başarılı bilardocu, burada Dünya üçüncüsü olma başarısı gösterdi. 2019 yılında ise U19 kategorisinde Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşadı. Türkiye’de katıldığı turnuvalarda başarılı sonuçlar elde eden Alnar, iki şampiyonluk ve birçok derece ile bu turnuvalardan döndü. Alnar son olarak Ankara’da düzenlenen TrickShot Open 2 turnuvasını şampiyon olarak tamamladı.

Alpler: “Dumlupınar birçok branşı destekleyen, katkı sağlamaya çalışan bir kulüp”

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü Genel Koordinatörü Asya Alpler, kulübün yıllardır futbol haricinde de masa tenisi, satranç, binicilik gibi birçok farklı branşı destekleyen ve farklı spor branşlarının gelişimi için de olanakları çerçevesinde katkı sağlamaya çalışan bir kulüp olduğunu söyledi.

“2021- 2022 sezonunda ise verilecek bu desteklerin özellikle bireysel sporculara yönelik verilmesine karar verilmiş ve bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yapılmıştır” diyen Alpler, Mustafa Alnar ile imzalanan sponsorluk anlaşması hakkında şu görüşleri belirtti:

“Milli bilardocumuz Mustafa Alnar bu sezon destek verilecek başarılı bireysel sporcularımızdan biridir ve diğer branşların sezon açılışları ile birlikte destek vereceğimiz diğer bireysel sporcuları da açıklamaya devam edeceğiz.”

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16/09/2021 14:54