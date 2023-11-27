Yonpaş Dumlupınar'dan Doğan'a son dakika dum dum kurşunu

AKSA Süper Lig'de 10. haftanın kapanış karşılaşmasında Yonpaş Dumlupınar konuk ettiği Doğan Türk Birliği'ni son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.

Y.Dumlupınar 22.dakikada Cedric Kore'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 28.dakikada Mert Güçlücan'ın golüyle öne geçti.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Doğan T.B.'nden Emre Soytürk de kırmızı kart görünce iki takım da 10 kişi kaldı.

Y.Dumlupınar Mehmet Altın'ın 68. dakikadaki penaltı golüyle 2-0'lık üstünlüğü yakalarken Ali Savaşan ile Doğan farkı 71. dakikada bire indirdi.

Maçın uzatma dakikalarında heyecan ve goller vardı. Doğan T.B. Güvenç Sakallıoğlu ile 90+2. dakikada 2-2'lik skoru buldu. Maçın skorunu 90+5. dakikada Adjessa belirledi ve Y. Dumlupınar sahadan 3-2 galip ayrıldı.