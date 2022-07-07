Yonpaş Dumlupınar'ın yönetim kurulu belli oldu

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nde Mehmet Evram tarafından oluşturulan ve görevlendirilen 2022-2023 sezonu yönetim kurulu listesi şöyle

1 Mehmet Evram- Başkan

2 Ali Gülhan - As Başkan, Altyapılar Sorumlusu

3 Çağın Öztenay- Genel Sekreter

4 Hasan Hasoğlan- Mali İşler Sorumlusu

5 Mülki Çemender- A Takım Sorumlusu, KTFF Temsilcisi

6 Enver Faris - A Takım Sorumlusu

7 Asya Alpler- Koordinatör

8 Alper Güçlücan - U20, U16 ve U14 Sorumlusu

9 Mehmet Tozkoparan - U20, U16, U14, Saha ve Araç Sorumlusu

10 Özhan Monargalı - Lokal ve Envanter Sorumlusu

11 Harun Oza- Akademi Sorumlusu

12 Ozan Günalp - Akademi Sorumlusu

13 Fırat Mandralı- Reklam İşleri Sorumlusu

14 Sertan Özal- Ulaşım & Lojistik Sorumlusu

15 Şerif Oy - Hukuk Danışmanı

16 Hüseyin Aranır- Sosyal Sorumluluk Projeleri Sorumlusu

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07/07/2022 12:58