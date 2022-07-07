Yonpaş Dumlupınar'ın yönetim kurulu belli oldu

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07/07/2022

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Yonpaş Dumlupınar'ın yönetim kurulu belli oldu

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nde Mehmet Evram tarafından oluşturulan ve görevlendirilen 2022-2023 sezonu yönetim kurulu listesi şöyle
1    Mehmet Evram- Başkan
2    Ali Gülhan - As Başkan, Altyapılar Sorumlusu
3    Çağın Öztenay- Genel Sekreter
4    Hasan Hasoğlan- Mali İşler Sorumlusu
5    Mülki Çemender- A Takım Sorumlusu, KTFF Temsilcisi
6    Enver Faris - A Takım Sorumlusu
7    Asya Alpler- Koordinatör
8    Alper Güçlücan - U20, U16 ve U14 Sorumlusu
9    Mehmet Tozkoparan - U20, U16, U14, Saha ve Araç Sorumlusu
10    Özhan Monargalı - Lokal ve Envanter Sorumlusu
11    Harun Oza- Akademi Sorumlusu
12    Ozan Günalp - Akademi Sorumlusu
13    Fırat Mandralı-  Reklam İşleri Sorumlusu
14    Sertan Özal- Ulaşım & Lojistik Sorumlusu
15    Şerif Oy - Hukuk Danışmanı
16    Hüseyin Aranır- Sosyal Sorumluluk Projeleri Sorumlusu

07/07/2022 12:58
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TAGS: Yonpaş Dumlupınar
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