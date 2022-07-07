Yonpaş Dumlupınar'ın yönetim kurulu belli oldu
07/07/2022
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nde Mehmet Evram tarafından oluşturulan ve görevlendirilen 2022-2023 sezonu yönetim kurulu listesi şöyle
1 Mehmet Evram- Başkan
2 Ali Gülhan - As Başkan, Altyapılar Sorumlusu
3 Çağın Öztenay- Genel Sekreter
4 Hasan Hasoğlan- Mali İşler Sorumlusu
5 Mülki Çemender- A Takım Sorumlusu, KTFF Temsilcisi
6 Enver Faris - A Takım Sorumlusu
7 Asya Alpler- Koordinatör
8 Alper Güçlücan - U20, U16 ve U14 Sorumlusu
9 Mehmet Tozkoparan - U20, U16, U14, Saha ve Araç Sorumlusu
10 Özhan Monargalı - Lokal ve Envanter Sorumlusu
11 Harun Oza- Akademi Sorumlusu
12 Ozan Günalp - Akademi Sorumlusu
13 Fırat Mandralı- Reklam İşleri Sorumlusu
14 Sertan Özal- Ulaşım & Lojistik Sorumlusu
15 Şerif Oy - Hukuk Danışmanı
16 Hüseyin Aranır- Sosyal Sorumluluk Projeleri Sorumlusu