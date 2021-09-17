Devlet özel işbirliğinde hayata geçecek “Yonpaş Metin Derinel Lisesi” temeli atıldı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen temel atma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında Gazimağusa’da yapılacak “Yonpaş Metin Derinel Lisesi” 17 dönüm üzerine 3 etapta tamamlanacak.

Namık Kemal Lisesi arkasında bulunan araziye yapılacak lise, 30 derslik, 4 laboratuvar, 250 kişilik konferans salonu, 2 suni çim saha, 1 basketbol sahası, soyunma odası, kafeterya ve öğretmen idari güvenlik birim odaları içerecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Yonpaş Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Derinel konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, bu anlamlı törende bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Eğitimin güçlenmesi için önemli yatırımlar yapıldığına dikkat çekerek, eğitim yılının hayırlı olmasını dileyen Tatar, salgın sürecinin iyi yönetildiğini, eğitim yılının başladığını, bunun sevindirici olduğunu kaydetti.

Bugünün önemli anlamlı bir gün olduğunu, geleceğe, öğrencilere, gençliğe yapılan yatırımın önemine işaret eden Tatar, Kayseri’den gelip ülkeye yatırım yapan şirkete teşekkür etti.

Tatar, iki ülke arasındakini bağların güçlendirilmesi, milli bilinçle gençlerin yetiştirilmesi için bu işbirliklerinin önemli olduğunu belirterek, Yatırımın ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kıbrıs’ta İki halk iki devlet bulunduğunu, Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürmesinin, güvenlik Barış, huzur içinde yaşamını sürdürmesinin önemine işaret eden Tatar, Egemenliğin son derece önemli olduğunu, bunun yanında geleceğe tahini bilen gençler yetiştirmenin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Devlet özel işbirliğinin Örnek olmasını dileyen Tatar, devletin yücelmesi için güçlenmesi için yatırımların önemine vurgu yaptı.

Tatar, yatırımdan ötürü Vatana millete bu topraklara sarılma adına teşekkür etti.

Başbakan Ersan Saner de, Derinel ailesine bu önemli yatırımdan ötür teşekkür etti.

Gazimağusa’da tarihi bir gün yaşandığını ifade eden Saner, temel atılan yerin KKTC ve Kıbrıs Türk halkının tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Devlet özel işbirliğinin en güzel örneklerinden birini yaşadıklarını ifade eden Saner, Devlete yatırımlarda destek veren yatırımcılara teşekkür etti.

Saner, özellikle salgın döneminde yaşanan sıkıntılar içinde yapılan bu yatırımın önemine işaret etti.

Saner, eğitime yatırımların sürdüğünü, Metehan bölgesinde de yeni meslek okulu için temel atılacağını ifade ederek, gelecek nesillere, çağdaş nesiller yetiştirmek adına yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Saner, ülkeye yapılan yatırımlarla, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, iki egemen eşit devlet statüsünün devam etmesi için ortaya koyduğu siyasete hükümet olarak üzerimize düşen ne görev varsa yapacaklarını destek vereceklerini söyledi.

Yonpaş’ın eğitime yaptığı yatırım yanında Dumlupınar spor kulübüne de sahip çıktığını, gençliğe yatırım yaptığını ifade eden Saner, yonpaş şirketine teşekkür etti eğitim alanı ve halka hayırlı olsun temennilerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, Derinel ailesine yatırımdan ötürü teşekkür etti.

Başçeri, 2021-2022 eğitim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, zor bir eğitim yılı olacağını ama başarıyla altından kalkılacağına olan inancını dile getirdi.

Türkiye’den KKTC’ye yatırım yapmak amacıyla gelen bir yatırımcının adaya eğitime yatırım yapmasından gurur duyduğunu ifade eden Başçeri, Özel kamu işbirliğinin önemine işaret etti.

Başçeri, Türkiye Cumhuriyetinden gelip KKTC’de sosyal hayata yatırım yapan şirketin yaptığı bu önemli yatırımından ne kadar övünse az olduğunu ifade ederek, yonpaşı kutladı.

Başbakan Ersan Saner’e de şirkete bu yatırım için sağladığı kolaylıktan dolayı teşekkür eden Başçeri, Derinel ailesine de yatırımdan dolayı teşekkür etti, Türk milletine KKTC’nin geleceğine hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, okul yatırımını yapan Derinel ailesine teşekkür ederek, yapılan yatırımı “Çok önemli bir yatırım” olarak niteledi.

Amcaoğlu, Ülkenin geleceğini gençliğini kucaklayan yatırım yapan yatırımcılara minnet duyduklarını ifade ederek, eğitime yapılan bu artırımın 700 öğrenciye hizmet vereceğini, geleceğe güzel bir adım olduğunu, bu topraklara sahip çıkma adına önemli bir yatırım olacağını vurguladı.

Değerli yatırımcıların ülkeye katkısının çok önemli olduğunu ifade eden Amcaoğlu, devlet tek başına yatırımlar yapamazken devlet özel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Amcaoğlu, ülkenin dünyaya eğitimle açıldığına da işaret ederek, bu alana yapılan yatırımlara teşekkür etti.

Yonpaş Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Derinel de, Kayseri’den gelip KKTC’ye yatırım yaptıklarını belirterek, şimdi de eğitim alanında bir yatırıma imza ettiklerini ifade etti. Derinel, bu yatırımfan onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından lisenin temeli atıldı.

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17/09/2021 14:16