Yorgo ve Ali anlaşırsa bırakınız alsınlar satsınlar…

YORGO VE ALİ ANLAŞIRSA BIRAKINIZ ALSINLAR SATSINLAR… BİNE YAKIN DOSYA ATILACAK ADIMI BEKLİYOR

KKTC’DEKİ BİR ÇOK MALIN SON KULLANICISI İLE 74 SAHİBİ veya MİRASÇILARI UZLAŞTIYSA, YASAL OLARAK ÖNÜNÜ AÇMAK GEREKİYOR. TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU AYNI ZAMANDA BİR İÇ HUKUK YOLUDUR

KKTC’de elindeki mal 74 öncesi Rum malı olan ve uluslararası hukuk çerçevesinde problem yaşayan bir çok işletme var. Aynı zamanda, evini, işyerini geliştiren ama 74 öncesi mal sahibinin Rum olduğu ortada duran bir gerçek var. Peki bunun bir çıkış yolu neden yok?

Taşınmaz Mal Komisyonu, aynı zamanda uluslararası geçerliliği olan bir tahkim komisyonudur. İade, tazminat ve takas yoluyla karar verme yetkisi vardır. Şimdi hükümetin yapması gereken kapsamı genişleterek bireylerin anlaşmasına olanak tanımak

Burada iki önemli gerçeklik var. Birincisi, küçük işletmeler de ellerindeki malları büyük bedeller ödemeden gelecek nesillere gönül rahatlığı ile bırakacak. İkincisi ise, uluslararası krediye erişimin de önü açılmış olacak. Hem siyasi, hem de ekonomik bir açılımın zamanı geldi

Taşınmaz Mal Komisyonu yasası 2005 yılında geçmiş olmasına rağmen, zaman zaman komisyonunun uluslararası tahkim görevine zarar vermeyecek şekilde değişiklikler yapıldı. Geldiğimiz noktada, gönüllülük esasına dayanarak kişilerin anlaşmasının önünü açacak yeni bir değişiklik gereği ortadadır

Burada ana amaç, 74 öncesi Rum sahibi ile, 74 sonrası Türk sahibi anlaşıyorsa, el ele Taşınmaz Mal Komisyonu’na gidebilsinler. Yasa şu anda buna izin vermiyor. Yasaya göre KKTC devletine ait kiranızdaki bir malı komisyona götürebilirsiniz. Ama KKTC tapun varsa, komisyona bu mal gidemiyor.

Müzakere süreçlerinde Toprak uzlaşılamayan bir konu haline geldi. Adanın Yüzde 19’u tapulu Türk toprağı, bu rakamı yukarı çekmenin fazla bir yolu yok. Kilise TMK ve oradaki uzlaşılara son derece karşı. Ancak dar gelirli Rumlar bu yöntemle mallarını elden çıkarma yöntemini çok sevdiler

Şu anda yaklaşık bin civarında Rum malı için böylesi bir uzlaşma yolu aranıyor. Rum vermeye hazır, kullanıcı Türk de gönüllü satın almaya. Üstelik bu kilidi çözecek yeni bir yasa veya yöntem, TMK’nın işlevini ve aynı zamanda mahkeme görevi görmesini engellemiyor. Ki en kritik nokta burası

Bu yolla, tamamen iç hukuk sisteminin hızla sonuç bulması sağlam bir temele bağlanmış olacak. İade, tazminat ve takas yoluyla işleyen sistemde, tazminat kısmına yeni bir yön verilecek. Bu taleple Kıbrıslı Türk siyasilerin kapısını çalan Kıbrıslı Türk sayısı hızla artıyor

Bankalar Birliği de sisteme düşük faizli kredi ile destek vermeye hazır. Bunun için çok zengin olmaya gerek yok. Piyasa fiyatlarındaki uzlaşılar kredi kapsamına alınabilir. Peki malın fiyatı nasıl belirlenecek? Piyasa zaten bir fiyat belirlemiş durumda. Gerisi Türk ve Rum’un uzlaşısı

Aynı zamanda tapuda yaratılan sistem gibi, satıştan elde edilecek bir gelirle, örneğin yüzde 4 bir ek gelir ile Taşınmaz Mal Komisyonu için yeni bir fon açılmış olacak. Bu yolla biriken para, hali hazırda kaynak olmadığı için adım atamayan Komisyonun elini güçlendirecek

Kısacası, malın şu anki kullanıcısı Kıbrıslı Türk, malın 74 öncesi tapusunu elinde tutan Kıbrıslı Rum ile uzlaşmışsa, burakın malı alsın. Hükümet bu konuda vakit kaybetmeden adım atmalı. Yaklaşık bin civarı uzlaşı sağlanan, ama devri yapılamayan maldan bahsediliyor

Sadece orta halli Türk ve Rumlar değil, büyük sermaye grupları da kullanımlarındaki KKTC tapulu mallarla ilgili uzlaşı yolu arıyorlar. Devletin kaynakları bir yere kadar. Vatandaşın da kendi kaynağı ile kullanımındaki KKTC tapulu malı Uzlaşması halinde Rum’dan satın alabilmeli