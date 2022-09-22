Yorucu: Emirnamenin geri gelmesi akla aykırı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Küçük Ada Ekonomileri ve İnşaat Ekonomisi Uzmanı Vedat Yorucu, emirnamenin ara emri ile yeniden geri getirilmesinin inşaat sektörüne yeniden sekte vuracağını ifade ederek bunun akla aykırı olduğunu söyledi.

Yorucu, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada hükümetin almış olduğu emirnamenin kaldırılmasıyla ilgili kararın bir küçük ada ekonomisi olan KKTC’nin mali gelirlerini artırması yönünde önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Yorucu şöyle konuştu: İnşaat sektörü ekonomik büyümenin dinamosudur. Sekteye uğrayan yatırımlar ve ülkeye artması muhtemel yabancı sermaye akışı emirnamenin yeniden geri getirilmesi ile sekteye uğrayacak. Bu ekonomik akla aykırıdır. Evet çevre önemlidir ve çevrenin sürdürülebilir olması da önemlidir ancak bölgede önemli bir ivme kazanan inşaat yatırımlar gerek vergi gelirleri, gerekse yerel yönetimlerimize ekstra bir gelir olarak finansal destek sağlamaktadır. Bu kamu yatırımlarının iyileştirilmesine ve yeni yatırımlar yapılmasına aynı zamanda bölge insanının istihdamına da önemli katkı sağlar.

Sadece inşaat sektörü değil inşaat sektörünün beslediği 67 alt sektör de inşaat sektörünün gelişmesi ile gelişir. Ancak inşaat sektörüne vurulan darbe bu alt sektörlerin de sekteye uğramasına neden olacaktır.

Sürdürülebilir çevre kadar sürdürülebilir ekonomi de önemlidir. Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs ekonomik gelirlerinin yakınlaşması başta turizm ve yüksek öğrenim gibi inşaat sektörünün de ülke ekonomisi ve fert başına düşen milli gelirin artmasıyla mümkündür.

Kıbrıs Türk tarafı, Güney Kıbrıs’ın fert başına düşen milli gelir seviyesine yaklaşamadığı sürece Kıbrıs Rum Kesimi’nin eli daha güçlü olmaya devam edecek.

Rasyonel düşünceyi ön plana çıkaracak ve ekonomik aklı öngörerek, yürütmeyi durduran mahkemenin hükümetin almış olduğu karara olumlu bakacağı hassasiyeti içinde olacağını düşünmekteyim. Ulusal çıkarlarımız ekonominin gelişmesiyle daha ileriye taşınabilecek.”

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22/09/2022 19:26