Yörüngedeki her 4 uydudan 1'i Elon Musk'ın kontrolünde

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, yörüngeden yeryüzüne internet hizmeti sağlamak için başlattığı Starlink projesinin nihai hedefine emin adımlar ile ilerliyor.



Şirket önümüzdeki günlerde Falcon 9 roketi ile NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden, 60 Starlink uydusundan oluşan en yeni grubu da yörüngeye göndermeye hazırlanıyor.



Independent'ta yer alan habere göre, bu misyonun başarılı olması durumunda SpaceX'in yörüngedeki uydu sayısı binin üzerine çıkacak.



Aynı habere göre, SpaceX'in uyduları 1 Şubat 2021 itibarıyla yörüngedeki tüm aktif uyduların yüzde 27,3'ünü oluştur.



Başka bir deyişle törüngedeki her 4 uydudan 1'nin kontrolü Musk'ın sahibi olan SpaceX tarafından kontrol ediliyor.

SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor.



Özel uzay şirketi bu hedefe 2027 yılında ulaşmayı hedefliyor.

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03/02/2021 09:11