'Young Professionals Cyprus Virtual Lions', Queer Cyprus Derneği ile birlikte sanal söyleşi düzenliyor

'Young Professionals Cyprus Virtual Lions', Queer Cyprus Derneği ile birlikte 4 Ağustos Perşembe akşamı sanal söyleşi düzenliyor.

KKTC'deki LGBTQ+ Haklarının konuşulacağı söyleşiye, Queer Cyprus Derneği aktivistleri Yasemin Taneri ve Derviş Taşkıranlar konuk konuşmacılar olarak katılacak ve Kıbrıs Türk Toplumu'ndaki LGBTQ+ hakları konusunda sunum gerçekleştirecek.

Sosyal Farkındalık temalı sanal söyleşi, Young Professionals Cyprus Virtual ev sahipliğinde, Girne Vatan, Lefkoşa Başkent, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation ve Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Kulüplerinin iş birliğinde organize edilecek. Sanal söyleşi, Fikret Şendil ve İnanç Genç moderatörlüğünde yapılacak.

4 Ağustos Perşembe akşamı saat 20:00'de zoom platformu üzerinde yapılacak sanal söyleşi herkese açık olacak.

Uluslararası Lions Global Peace (Küresel Barış) aktiviteleri kapsamında düzenlenecek olan sanal söyleşiye, uluslararası Lions yetkilileri video mesajlarıyla katılacak.

Sanal söyleşiye katılmak isteyenler, aktivite posteri üzerinde yazan giriş bilgileri ile 4 Ağustos Perşembe akşamı saat 19:45'ten itibaren sosyal farkındalık içerikli sohbete katılabilecek.

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27/07/2022 09:41