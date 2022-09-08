Young Professionals Cyprus Virtual, Mülteci Hakları Derneği ile bir araya geliyor

Cyber-Lions Kulübü olan Young Professionals Cyprus Virtual, küresel barış aktiviteleri kapsamında, sosyal farkındalık temalı bir sanal söyleşide, Mülteci Hakları Derneği (MHD) ile bir araya gelecek.

Young Professionals Cyprus Virtual’dan yapılan açıklamaya göre, Mülteci Hakları Derneği’nin çalışmaları, projeleri, ülkedeki mülteci ve sığınmacıların hakları ve yasal mevzuatın konuşulacağı söyleşi, salı akşamı saat 20.00’de Zoom üzerinden yapılacak.

Söyleşide Mülteci Hakları Derneği’nden Deniz Altıok ve Laden Yusufoğlu konuk konuşmacı olarak yer alacak.

Sanal söyleşi, Cyprus Virtual Lions ev sahipliğinde, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation ve Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Kulüplerinin ortak aktivitesi olarak hayat bulacak.

Bu habere tepkiniz:



08/09/2022 15:40