Young Professionals Cyprus Virtual'ın Kuruluş Belge Gecesi Töreni düzenlendi

Cyber-Lions kuruluşu olan Young Professionals Cyprus Virtual, Kuruluş Belge Gecesi Töreni Merit Lefkoşa’da cuma akşamı düzenledi.

Young Professionals Cyprus Virtual’dan yapılan açıklamaya göre, törenin yönetmenliğini Ln. Tuna Karatepe üstlenirken, törene Geçmiş Uluslararası Direktör PID Nesim Levi, Türkiye Lions Konfederasyonu Geçmiş Dönem Başkanlarından PCC Aysan Şakar, 118-T İstanbul Rumeli Yönetim Çevresi Geçmiş Dönem Genel Yönetmenlerinden PDG Orhan Turay Karacay da katıldı.

Mağusa Kale, Girne Vatan, Girne Özgürada, Lefkoşa Başkent, Lefkoşa Sarayönü, Mağusa Mesarya, Lefkoşa Merkez, Nicosia New Generation, Mağusa Desdemona, Mağusa Ravelin, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Kulüplerinden kulüp başkanları ve üyelerinin de katıldığı tören, Young Professionals Cyprus Virtual Lions'un Bayrak Sunumu ve plaket takdimleri ile son buldu.

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25/09/2022 13:12