YouTube 30 Mayıs'ta resmen kapatıyor

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, bağımsız uygulaması YouTube Gaming'i 30 Mayıs'ta kapatacağını açıkladı.

Google, geçtiğimiz eylül ayında, YouTube Gaming uygulamasının Mart 2019’da kapatılacağını söylemişti. Ancak bu tarihin ileriye ertelendiği daha sonra ortaya çıktı. Uygulamaya verdiği desteği 30 Mayıs’ta sonlandıracağını ifade eden şirket, YouTube Gaming’in tamamını ana uygulamaya aktarmak istediğini belirtti. Google uygulamayı Twitch'e rakip olarak çıkarmıştı. Platform kapandıktan sonra YouTube, kalan YouTube Gaming hayranlarını yeni bir merkeze yönlendirecek. Ayrıca, YouTube ve YouTube Gaming abonelikleri de birleştiğini belirtelim. Ancak görünüşe bakılırsa YouTube Gaming kullanıcıları kaydetmiş oldukları oyunların listesini kaybedecek. 2015'te hayata geçirilen YouTube Gaming ile YouTube çatısı altında bir oyun ekosistemi yaratılmak istenmişti, ancak uygulama şirketin beklentilerini yerine getiremedi. YouTube Gaming ile kullanıcıların sevdiği oyunları odağına alan içeriklerin yanı sıra, popüler yayıncıların en güncel videolarından canlı yayınlarına kadar geniş bir içerik bulunuyordu. Tüm bu içerik 30 Mayıs'tan sonra YouTube'a entegre edilmiş olacak. YouTube'un halihazırda Müzik, Oyunlar, Haberler ve Filmler gibi kategoriler eklediğini de hatırlatalım. Platform böylece tek yerden daha fazla ürünü kullanıcıya sunmayı hedefliyor.